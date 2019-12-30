جمهورية "بنين" الأولى في إنتاج القطن.. ودموع وزير الزراعة تأسر القلوب

أعلن رئيس جمهورية "بنين" الواقعة غرب إفريقيا بأن بلاده حققت المرتبة الأولى في زراعة القطن على مستوى القارة السمراء

وما إن جاء إعلان الرئيس "باتريس تالون" لهذا الإنجاز أمام الجمعية الوطنية حتى دخل وزير الزراعة "غوسي غاستون" في نوبة بكاء فرحًا.

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وزير الزراعة "غوسي غاستون"

وأظهر مقطع فيديو وزير الزراعة في "بنين"، وهو يحاول إخفاء وجهه ويمسح دموعه التي بدأت تنهمر على وجهه بمجرد أن أشاد رئيس البلاد بأدائه في قطاع وزاة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

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وقال الرئيس "تالون" في خطابه: "مع الأداء الملحوظ فى قطاع الزراعة تحتل بنين اليوم المرتبة الأولى في أفريقيا فى إنتاج القطن، والثانية فى منطقة" UEMOA "من حيث إنتاج الحبوب.. تم تصدير 600 طن من الأناناس إلى أوروبا، وهو رقم قياسى لم يتم الوصول إليه.. كل هذا وأكثروبفضل وزير حالم ومدير خبير".

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وانتشرت صور للوزير البنيني وهو يبكي، حيث علق ناشطون على الصورة بالقول : "لقطة فريدة من جمهورية بنين.. وزير الزراعة يجهش بالبكاء فور إعلان الرئيس أثناء خطابه أن بلاده أصبحت تحتل المرتبة الأولى إفريقيًا في إنتاج القطن".

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جمهورية بنين

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هي دولة تقع في غرب أفريقيا، تحدها من الغرب توغو ومن الشرق نيجيريا ومن الشمال فبوركينا فاسو والنيجر، أما من الجنوب فتطل على خليج بنين، حيث تقع غالبية السكان.

عاصمة بنين هي بورتو نوفو، لكن مقر الحكومة يقع في كوتونو أكبر مدينة في البلاد.

تغطي بنين مساحة قدرها حوالي 110,000 كيلومتر مربع (42000 ميل مربع)، ويبلغ عدد سكانها حوالي 8,800,000.

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بنين دولة استوائية جنوب الصحراء الكبرى تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الزراعة، حيث توظف قدرًا كبيرًا من العمالة والدخل في زراعة الكفاف.

اللغة الرسمية في بنين هي الفرنسية ومع ذلك تستخدم عادة لغات السكان الأصليين مثل الفون واليوربا.

أكبر مجموعة دينية في بنين هي الكاثوليكية الرومانية، يتبعها الإسلام بنسبة قريبة، والفودون والبروتستانت.

بنين عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنطقة السلام والتعاون جنوب الأطلسي والفرانكوفونية وتجمع دول الساحل والصحراء ورابطة منتجي النفط الأفارقة وسلطة حوض النيجر.

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