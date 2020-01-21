جنديات يغنين ويرقصن لـ"كيم" بانفعل خوفًا من بطشه.. رد فعله في النهاية حدد مصيرهن

مجهزين بأكورديون وغيتار ومجموعة من الطبول، أقامت فرقة من الجنديات في كوريا الشمالية عرض غنائي راقص لزعيمهن "كيم جونج أون" وهو يجلس وراء مكتب، في حركات تخللها الدموع والتوتر كادت تصل إلى الجنون.

وبحسب مقطع الفيديو الذي أعادت نشره صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد بدا "كيم" في البداية غير متأثر بالأداء يشاهد دون أدنى تعبير على وجهه، بينما الجنديات يعانين لإبراز أفضل ما عندهن لكنه وقف في النهاية وصفق لهن.

ليس من الواضح أين ومتى تم التقاط المقطع، ولكن تمت مشاركته عبر "ديلي ميل" مؤخرًا.

يذكر أن رئيس كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" كبر ليصبح أحد أكثر زعماء العالم غرابة أو حتى جنونًا، لكن وكيف تحوّل إلى الرئيس الذي يخيف كبرى دول العالم؟ فالمعلومات عن حياته ليست كثيرة.

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الرئيس "كيم جونغ أون" هو ابن الزعيم الكوري الشمالي الراحل "كيم جونغ إيل"، ولم يكن يفترض أن يستلم حكم البلاد بعد وفاة والده؛ إذ كان الأخير يحضّر ابنه البكر "كيم جونغ نام" للسلطة، لكن نام هذا فضّل حياة أخرى، وهرب من البلاد، حتى جرى قتله أخيرًا مسمومًا.

أما "أون"، فدرس في سويسرا في إحدى المدارس الخاصة، لكنه لم يكن التلميذ النجيب والمجتهد بل كان مهووسًا بكرة السلة (نادي شيكاغو بولز الأميركي تحديدًا) وألعاب الفيديو.

وبعد عودته إلى "بيونغ يانغ" درس في إحدى الجامعات الوطنية، ثمّ بعد وفاة والده استلم الحكم.

وفي سعيه للتشبّه بوالده، قام بإجراء عمليات تجميل عدة، كما حاول السير على خطاه في الديكتاتورية والإعدامات والقوانين التي تعتبر غريبة، مثل التوقيت المحلي الخاص ببيونغ يانغ والتقويم السنوي الخاص (الروزنامة).

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