جندي اسرائيلي يثير الجدل بقراءته القرآن.. وتكهنات حول أهدافه

البوابة - انتشر عبر منصة Reddit للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي إسرائيلي يقرأ آياتٍ من القرآن الكريم ويردد كلمات من الأذان أثناء تواجده ضمن كتيبة أو فرقة أمنية في إحدى شوارع فلسطين المحتلة.

وشوهد الجندي الإسرائيلي في مقطع فيديو مدته 34 ثانية شاركه مستخدم يُدعى u / Abdelrahmana1099 مُرفقًا بتعليق: "My brain isnt braining"، والتي تعني (عقلي لا يعمل)، للتعبير عن صدمته من المشهد.

وظهر الجندي الإسرائيلي في مقطع الفيديو وهو يردد آياتٍ من سورة الفاتحة، قبل أن يطلب منه المصور ذكر كلمات من الأذان ليستجيب فورًا ويبدأ بترديد الأذان على مسمع ومرأى زملاءه من رجال الأمن.

جندي إسرائيلي يقرأ القرآن الكريم

منصات التواصل الاجتماعي استقبلت مقطع الفيديو للجندي الإسرائيلي بدهشة وحيرة شديدين، ورجحوا بأنه من عرب الـ48 فيما خمّن آخرون بأنه يحفظ الآيات القرآنية فقط ويتعمد ترديدها من أجل استعراض قدراته الصوتية.

علاوة على ذلك، قال آخرون إنها خطة من قبل الجيش الإسرائيلي لجعل منتسبيه وأفراده يحفظون آيات القرآن الكريم لكشف المسلمين أثناء المداهمات التي يتم تنفيذها بهدف اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني.

وكتب أحد المعلقين على مقطع الفيديو: "على الأرجح هو عربي أو بدوي"، فيما قال آخر: "لقد رأيت مقاطع فيديو لإسرائيليين يغنون بالفارسية بطلاقة. هذا لا يعني أن إيران وإسرائيل أصدقاء".

ومع ذلك، قال البعض إن الجندي الإسرائيلي يعمل في المسجد الأقصى لذا فهو يسمع الكثير من القرآن مما جعله قادرًا على حفظ بعضًا من آياته، فيما أضاف آخر: "في المسجد الأقصى يمنع دخول المسلمين ويسمحون بدخول الصهاينة، لذا فهو يسمع القرآن والأذان كل يوم بسبب القمع الذي يمارسه".

