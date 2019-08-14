جندي سعودي يرفض مبلغًا من حاجّة.. فكافأه وزير الداخلية بــ100 ألف ريال وسيارة ووظيفة

حظي طالب عسكري سعودي بإعجاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يرفض مبلغًا ماليًا كانت قد قدمته له حاجّة خلال موسم الحج كـ"شكر" على مساعدته لها.

وأشار بعض المغردين الى أن الطالب العسكري الذي ظهر في مقطع الفيديو يدعى ماجد بن نادر العبدالعزيز، وكان قد رفض مبلغًا ماليًا قدمته له حاجة من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِّه الحجاج.

وظهر الطالب العسكري في الفيديو قائلاً لها: "هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج"، ورغم إصرار الحاجة إلا أن "العسكري ماجد" ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.

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وقد وصل صيت الطالب ماجد الى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف الذي بدوره أجرى اتصالًا هاتفيًا به مقدمًا شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله.

كما قدم الأمير عبدالعزيز للطالب ماجد مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال بالإضافة إلى سيارة، ووجه بتعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعيًا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

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وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

وفي مقطع فيديو آخر، أكد الطالب العسكري ماجد بأنه قد تلقى تكريمًا من قبل قائد قوات أمن المنشأت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي نظرًا لأمانته وتفانيه في عمله.

وأظهر المقطع الجندي مسرورًا وهو يحمل مبلغًا من المال وموثق المقطع يحاوره قائلًا: "هذا اللي كافأه اللواء، طالبًا أن يعرض المبلغ ويفصح عن مقداره ليرد بأن المبلغ 20 ألف ريال".

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