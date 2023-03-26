جورجينا تروّج لعطر سعودي باللغة العربية وإقبال كثيف على شراءه

البوابة - تعاونت عارضة الأزياء الأرجنتينية، وشريكة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو ووالدة طفلتيه ألانا وبيلا، جورجينا رودريغيز مع شركة العطور السعودية لافيرن في حملة جديدة، وأجابت على أسئلة صريحة حول الفترة التي قضتها في السعودية مطلع العام الحالي.

وشاركت جورجينا مع متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام"، والبالغ عددهم أكثر من 47 مليون شخص، الإعلان الترويجي لعطر لافيرن الجديد والذي يحمل اسم Blue Laverne، باعتبارها الوجه الإعلاني لشركة لافيرن الرائدة في عالم البخور والعطور.

وفي بداية الإعلان الترويجي للعطر الجديد، هنأت جورجينا متابعيها المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، وقالت لهم: "رمضان كريم".

وبأجواءٍ رمضانية بحتة، جلست العارضة العالمية في مجلس عربي داخل خيمة تراثية مزينة ببساط يتميز بنقشات السدو، وغطت رأسها بوشاح من الشيفون الأسود وكأنها شخصية "ياسمينا" في فيلم سندباد.

جورجينا سعيدة في السعودية

وتضمن الإعلان الترويجي لعطر Laverne الجديد مقابلة سريعة مع العارضة العالمية بدأتها بالحديث باللغة العربية، حين قالت: "مرحبًا، أنا جورجينا".

وأعربت العارضة العالمية خلال اللقاء عن سعادتها الكبيرة بالعيش في المملكة العربية السعودية وقضاء شهر رمضان المبارك في هذا البلد وتجربة أجوائها الرائعة.

وفي مقابلة قصيرة مع علامة لافيرن التجارية، تحدثت رودريغيز، كلمات باللغة العربية، مما أثار إعجاب الكثيرين في العالم العربي: "مرحبًا، أنا جورجينا".

وعن الثقافة السعودية، قالت العارضة الأرجنتينية: "أشعر بالكثير من الأمان هنا، اقدر القيم العائلية القوية".

وحول تجربتها الأخيرة لصحراء السعودية، قالت العارضة الأرجنتينية: "شعرت بسعادة عارمة بالارتباط مع هذه الأرض الساحرة، القوة والسحر الذي تتمتع به السعودية ليلًا لا يصدق".

وحول الأجواء الرمضانية التي تشهدها للمرة الأولى في حياتها، قالت شريكة اللاعب رونالدو: "إنها تجربة خاصة بالنسبة لي، أنا سعيدة جدًا لأنني سأعيش رمضان في المكان الذي بدأ منه، الأجواء الرمضانية والفوانيس وكل شيء".

عطر جورجينا في السعودية

ولاقى إعلان عطر Blue Laverne مع العارضة العالمية على ردود أفعال متفاوتة لدى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بين من أشاد بالإطلالة الرمضانية للعارضة الأرجنتينية وبين من وجه تساؤلات حول قيمة المبلغ الذي دفعته شركة العطور لها.

كما وثق أحدهم توافد الكثيرين نحو محلات Laverne من أجل شراء العطر الجديد.