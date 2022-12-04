جورجينا رودريغيز ملكة في قطر.. التقت بالعائلة الحاكمة وتقيم بفندق فاخر

حرصت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز على مؤازرة حبيبها البرتغالي "كريستيانو رونالدو" في كأس العالم 2022 والسفر إلى الدوحة يوم الثلاثاء الماضي لحضور ثالث مواجهاته المونديالية إلى جانب أطفاله.

وعلى الرغم من خسارة البرتغالي أمام كوريا الجنوبية، إلا أن جورجينا لم تتوقف عن الابتسام بين مدرجات استاد المدينة التعليمية الذي يُعد من أشهر ملاعب قطر المونديالية، برفقة أربعة من أطفال رونالدو الخمسة: كريستيانو جونيور وماتيو وإيفا وألانا مارتينا.

كما حرصت جورجينا على إلقاء التحية على أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر حيث شوهدت معهما في المنطقة الخاصة بكبار الشخصيات بين مدرجات ملعب المدينة التعليمية.

ونشرت الشيخة موزا مجموعة الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وظهر في إحداها الشيخ حمد وهو يتحدث مع العارضة جورجينا وإحدى بناتها، فيما كانت الشيخة موزا تستمع لحديث شيّق من رونالدو جونيور.

ووصفت وسائل إعلام برتغالية إقامة جورجينا رودريغيز في قطر بـ"الملوكية" وبأنها تُعامل معاملة الملوك، من حيث مكان الإقامة وكذلك الشخصيات التي التقت بها هناك.

أين تقيم جورجينا في الدوحة؟

كشفت وسائل إعلام برتغالية أن عائلة رونالدو المكونة من حبيبته جورجينا وخمسة أبناء يتواجدون في فندق فخم في العاصمة القطرية الدوحة وهو فندق ومنتجع تشيدي كتارا - Chedi Katara.

ويُعد فندق ومنتجع تشيدي كتارا من الفنادق الفاخرة في قطر ويضم 59 غرفة وجناحًا و 32 فيلا.

يقع فندق تشيدي كتارا في منطقة كتارا وهي قرية ثقافية في عاصمة قطر، ويوصف بأنه "أعجوبة معمارية تتألق بين الصحراء والبحر".

تم تزيين فندق تشيدي كتارا، الذي أصبح متاحًا في الوقت المناسب لمونديال كأس العالم، على الطراز الهندي والعثماني، ويحتوي على مطاعم والعديد من الصالات ونادي شاطئي ومنفذ إلى شاطئ خاص وبعض المسابح ومركز للياقة البدنية وحديقة وتراس.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سعر الليلة الواحدة في المنتجع الذي تقيم فيه عائلة رونالدو تصل إلى 5750 يورو لليلة واحدة.

جورجينا رودريغيز تلتقي بالرابر تايجا

كما التقت جورجينا رودريغيز خلال تواجدها في قطر بمغني الراب الشهير تايجا المتواجد حاليًا هناك للمشاركة في مهرجان FIFA للمشجعين.