جورجينا ورونالدو معًا في مدريد للاحتفال بعيد ميلاد توأمه السادس

البوابة - احتفل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد توأمه "ماتيو" و"إيفا" برفقة شريكته عارضة الأزياء الأرجنتينية "جورجينا رودريغيز".

وشاركت "جورجينا" مع متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" لقطات من حفل الميلاد الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة كريستيانو جونير وشقيقته "ألانا مارتينا دو سانتوس".

وأظهرت مجموعة الصور التي شاركتها جورجينا ديكورات حفل الميلاد المستوحاة من عالم كرة القدم مع كيكة على شكل كرة قدم لـ ماتي، وكيكة أخرى لـ إيفا على شكل حورية بحر.

وتضمنت الصور الأخرى في المجموعة صورة عائلية أمام الكعكتين، فيما أظهرت لقطة أخرى "جورجينا" وهي تساعد توأمهما في إطفاء شمعة الميلاد.

واستغلت "جورجينا" فرصة عيد الميلاد، وبدأت باستعراض مجوهراتها وساعتها التي كانت تتزين بها في الحفل.

كما نشر لاعب كرة القدم البرتغالي صورة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مع شريكه رودريغيز وأطفاله الآخرين يتمنى لطفليه التوأم عيد ميلاد سعيد.

وكان التوأم ماتيو وإيفا ماريا قد احتفلا بعيد ميلادهما السادس يوم الإثنين (6 يونيو).