جورج قرداحي عن الأردن: دقوا ع الخشب الكهرباء هناك 24 ساعة

البوابة - أعرب الإعلامي والسياسي اللبناني جورج قرداحي عن إعجابه الشديد بالحياة الثقافية والحضارية والإعلامية التي تشهدها الأردن في الفترة الحالية.

وقال قرداحي خلال استضافته في برنامج تلفزيوني أردني، الأربعاء، أن الأردن استطاع تجنب الكثير من الكوارث التي عصفت في البلدان المحيطة، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها الربيع العربي وما تلاه من أزمات وتداعيات صعبة.

وذكر قرداحي خلال اللقاء أن الأردن استطاع أن يلبي كل المطالب الاحتياجية والاجتماعية لمواطنيه، رغم الصعاب، واستدل بحقيقة توفر الكهرباء لمواطنيه طوال الـ24 ساعة، وكذلك الأمر بالنسبة لإمدادات المياه.

كما أبدى قرداحي دهشته من السيارات الحديثة في شوارع الأردن، قائلًا بأنه لم يرها في مكان آخر، وهي دليل على أن الدورة الاقتصادية نشطة، وعجلة الاقتصاد تدور.

وقال قرداحي: "دقوا على الخشب.. الأردن بفرح القلب".

قرداحي يعلق على مهرجان جرش

اعتبر قرداحي أن مهرجان جرش العالم الحالي في نسخته الـ37 يشكل "علامة فارقة" مقارنة مع المهرجات التي أقيمت سابقًا من حيث التنظيم والفنانون المشاركون والتغطية؟

وقال قرداحي: "المهرجان تظاهرة ثقافية وليس مهرجانًا عابرًا وهو بصمة في المجال الثقافي الأردني بشكل عام".

قرداحي أشار إلى أن الإعلام الأردني "لم يقصر" وهو "يقوم بواجبه على أكمل وجه ليس فقط لتغطية مهرجان جرش بل كل النشاطات التي تحدث بالأردن".