  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. جورج قرداحي عن الأردن: دقوا ع الخشب الكهرباء هناك 24 ساعة

جورج قرداحي عن الأردن: دقوا ع الخشب الكهرباء هناك 24 ساعة

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 03 آب / أغسطس 2023 - 08:49
جورج قرداحي
جورج قرداحي

البوابة - أعرب الإعلامي والسياسي اللبناني جورج قرداحي عن إعجابه الشديد بالحياة الثقافية والحضارية والإعلامية التي تشهدها الأردن في الفترة الحالية.
وقال قرداحي خلال استضافته في برنامج تلفزيوني أردني، الأربعاء، أن الأردن استطاع تجنب الكثير من الكوارث التي عصفت في البلدان المحيطة، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها الربيع العربي وما تلاه من أزمات وتداعيات صعبة.

اقرأ ايضاًتصريحات لتصريحات ل"جورج قرداحي" تثير الجدل في الشارع العراقي (فيديو)

وذكر قرداحي خلال اللقاء أن الأردن استطاع أن يلبي كل المطالب الاحتياجية والاجتماعية لمواطنيه، رغم الصعاب، واستدل بحقيقة توفر الكهرباء لمواطنيه طوال الـ24 ساعة، وكذلك الأمر بالنسبة لإمدادات المياه.

كما أبدى قرداحي دهشته من السيارات الحديثة في شوارع الأردن، قائلًا بأنه لم يرها في مكان آخر، وهي دليل على أن الدورة الاقتصادية نشطة، وعجلة الاقتصاد تدور.

وقال قرداحي: "دقوا على الخشب.. الأردن بفرح القلب".

اقرأ ايضاًتصريحات لفاشنيستا كويتية تدافع عن جورج قرداحي .. ماذا قالت؟

قرداحي يعلق على مهرجان جرش 

اعتبر قرداحي أن مهرجان جرش العالم الحالي في نسخته الـ37 يشكل "علامة فارقة" مقارنة مع المهرجات التي أقيمت سابقًا من حيث التنظيم والفنانون المشاركون والتغطية؟

وقال قرداحي: "المهرجان تظاهرة ثقافية وليس مهرجانًا عابرًا وهو بصمة في المجال الثقافي الأردني بشكل عام".
قرداحي أشار إلى أن الإعلام الأردني "لم يقصر" وهو "يقوم بواجبه على أكمل وجه ليس فقط لتغطية مهرجان جرش بل كل النشاطات التي تحدث بالأردن".

 

كلمات دالة:جورج قرداحيمهرجان جرشالأردن

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن