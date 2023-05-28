جيل بايدن تستعد لحضور أكبر حفل زفاف ملكي أردني

البوابة - أعلنت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن استعدادها لحضور مراسم عقد قران نجل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، ولي العهد الأمير الحسين من الآنسة رجوة آل سيف في الأول من يونيو/حزيران 2023.

وأكدت المتحدثة باسم السيدة الأولى حضورها حفل الزفاف في بيان رسمي صدر في 26 مايو الجاري، وقالت فيه أن زيارتها ستتضمن أيضًا عددًا من المحطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي حضور جيل لمراسم حفل زفاف الأمير الحسين انطلاقًا من علاقة الصداقة القوية التي تربطها هي وزوجها الرئيس جو بايدن مع والدي العريس ولي العهد الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا.

جيل بايدن وجو بايدن مع الملك عبدالله والملكة رانيا والأمير الحسين

وخلال دراسة ولي العهد في جامعة جورج تاون بواشنطن العاصمة، التقى الأمير الحسين برفقة والده بـ"بايدن" حين كان نائبًا للرئيس بين عامي 2009 و 2017.

كما التقى الأمير الحسين ووالده الملك عبدالله الثاني ثلاث مرات على الأقل منذ أن أصبح بايدن رئيسًا في عام 2021؛ مرتين في البيت الأبيض ومرة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن بين أفراد العائلة المالكة الأوروبيين الذين تم تأكيد حضورهم لهذا اليوم الخاص ملك بلجيكا فيليب وابنته الأميرة إليزابيث البالغة من العمر 21 عامًا.

من سيحضر زفاف الأمير الحسين والأنسة رجوة؟

أكد عدد من أفراد العائلة المالكة حضورهم حفل زفاف الأمير الحسين من الآنسة رجوة، وهم:

اليابان: الأميرة هيساكوا والأميرة تسوغوكو من اليابان

الدنمارك: ولي عهد الدنمارك فريدريك وزوجته الأميرة ماري

السويد: ولي عهد السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال

النرويج: ولي عهد النرويج الأمير هاكون

هولندا: ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي

بلجيكا: ملك بلجيكا فيليب سيحضر الزفاف الملكي برفقة ابنته ولية العهد ودوقة برابانت الأميرة اليزابث

رومانيا: مارغريتا الوصية على عرش رومانيا وزوجها الأمير رادو

اسبانيا: ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس والملكة صوفيا

ماليزيا: ملك ماليزيا سلطان عبدالله احمد شاه وزوجته الملكة عزيزة

لوكسمبورغ: الأمير سباستيان الابن الأصغر لدوق لوكسمبورغ الأكبر هنري والدوقة ماريا تيريزا يمثل عائلته في الزفاف الملكي الأردني باعتباره صديق الأمير الحسين فقد تخرجا معًا من اكاديمية ساندهيرست العسكرية في عام 2017.



ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول الشخصيات المرموقة من الدول العربية التي ستحضر.

أما فيما يتعلق بالعائلة الملكية البريطانية، فلم يتم الإعلان عن الشخصية التي ستمثلها في حفل الزفاف على الرغم من العلاقة الوثيقة التي تربطها بالعائلة الملكية الأردنية.