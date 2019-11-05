حادثة أليمة تهز الكويت... وفاة طفل دهسًا أمام بوابة مدرسته

شهد الشارع الكويتي أمس حادثًا مأساويًا أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات دهسًا تحت عجلات مركبة مواطن يبلغ من العمر 70 عامًا.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة العمليات في وزارة الداخلية الكويتية بلاغًا عن دهس ووفاة طفل كويتي أمام مدرسة شيخان الفارسي الابتدائية للبنين بمنطقة السلام دهسًا تحت عجلات مركبة رجل سبعيني بعد أن فقد السيطرة على مركبته بسبب غيبوبة مرض السكر.

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وبعد تدخل رجال الإطفاء فورًا بناء على البلاغ، تبيّن أن الطفل علق أسفل عجلات المركبة الأمامية، فتم رفع المركبة وإخراج الطفل الذي كان قد فارق الحياة متأثرًا بجراحه، وتم تسليم جثته الى رجال الأدلة الجنائية الذين أحالوها بدورهم لإدارة الطب الشرعي.

فيما تمت أحالة الداهس الى مخفر شرطة السلام، وسُجلت بحقه قضية دهس ووفاة وأحيل الى جهات التحقيق.

من جهتها، أصدرت وزارة التربية بيانًا نعت فيه التلميذ يعقوب الجفيني، وأوضحت أنها تتابع التحقيقات الجارية في وزارة الداخلية للوقوف على ملابسات الحادث، ‏مؤكدة حرصها الشديد على جميع الطلبة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

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