حادثة غريبة.. رجل يعثر على 40 ثعبان داخل مكيف الهواء

عثر رجل هندي على 40 ثعبانًا صغيرًا داخل مكيف الهواء الموجود في منزله الواقع في إحدى قرى ميروت في ولاية أوتار براديش الهندية مما أثار الذعر في المنطقة.

وفي التفاصيل، فقد أوضح "شرادهاناند"، وهو مزارع من قرية بافلي خورد في منطقة ميروت، أنه رصد أفعى على أرضية غرفة نومه ليل الاثنين وقام برميها خارج المنزل.

​

وتابع الرجل سرد تفاصيل الحادثة، الى أنه بعد عودته الى غرفة النوم عثر على 3 أفاعي على سريره.

بعد ذلك، بدأ الرجل بالحبث عن مصدر الأفاعي، ليكتشف في النهاية وجود نحو 40 أفعى تعيش في مكيّف الهواء.

وقال "شرادهاناند" إنه تمكّن من الإمساك بالأفاعي بمساعدة الجيران وإطلاقها في منطقة غابات قريبة.

ومع انتشار الأخبار، تجمع السكان المحليون في منزل شرادهاناند لرؤية الثعابين الصغيرة، وبمساعدة السكان المحليين، وضع المزارع وأفراد أسرته جميع الأفاعي الصغيرة في حقيبة وتركوها في منطقة غابات قريبة.

وفي هذا السياق، فقد لفت طبيب بيطري محلي الى أن أفعى وضعت، على ما يبدو، البيض داخل مكيف الهواء، الذي لم يتم استخدامه لأشهر.

وقال الطبيب "ر. قال فاتسال" إنه نظرًا لأن مكيف الهواء لم يتم استخدامه أو صيانته في الأشهر القليلة الماضية، فمن المحتمل أن يكون ثعبان قد وضع بيضًا في الأنبوب وأن الثعابين الصغيرة تخرج الآن.

لمزيد من اختيار المحرر:

ظن أنه سيتفادى الازدحام.. رجل ينصب خيمة أمام ماكدونالدز قبل إعادة فتحه بأيام