حادث مروع في السعودية .. وفاة 7 من عائلة واحدة وفلبينية

شهدت محافظة رجال ألمع، الواقعة على الجهة الغربية من منطقة عسير في المملكة العربية السعودية ، حادث سير مروّع راح ضحيته 7 من عائلة واحدة وعاملة فلبينية كانت تعمل لديهم.

وكشفت تقارير إخبارية محلية أن حادث السير المروّع وقع بين مركبتين يوم الجمعة الماضي على الطريق العام بين "الرين - وادي الدواسر”.

ونجم عن الحادث المؤلم تفحم إحدى المركبتين ووفاة 8 أشخاص من عائلة المهندس محمد إبراهيم السعيد بينهم عاملة منزلية فيما نجت فتاة واحدة تبلغ من العمر 18 عامًا، وهي ابنة العائلة الراحلة.

من موقع الحادث (المصدر: تويتر)

وأوضحت التقارير الإخبارية إلى أن عائلة المهندس محمد إبراهيم السعيد قضت في حادث السير وهم: الأب والأم وخمسة من الأبناء والبنات، إضافة إلى الخادمة من الجنسية الفلبينية فيما نجت واحدة من بناته تدعى ندى.

وفور تلقي غرفة القيادة والتحكم بمنطقة الرياض بلاغًا بوقوع الحادث المروع، جرى إرسال 6 فرق إسعافية إلى المكان، وتبين وجود 8 حالات وفاة، وإصابتين: متوسطة وطفيفة.

وذكرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بأنه تم إسعاف المصابين قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى رنية مستشفى وادي الدواسر العام لتلقي العلاج اللازم هناك، فيما باشرت شرطة المرور والدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر التعامل مع الحادث المأساوي ومعرفة السبب وراء وقوعه.

الناجية الوحيدة

قال خال الناجية الوحيدة من حادث الرين _وادي الدواسر، الدكتور عائض السعيد، بأنهم تلقوا نبأ وفاة عائلة المهندس محمد إبراهيم السعيد بمشاعر ملؤها الصبر واحتساب الأجر عند الله.

وروى الدكتور عائض السعيد التفاصيل التي سبقت وقوع الحادث المروع يوم الجمعة قائلًا بأن عائلة المهندس محمد إبراهيم السعيد ذهبت في نزهة لقضاء الإجازة في الرياض برًا ولكن إرادة الله شاءت أن تنتهي أعمارهم.

وذكر بأن الحادث وقع على طريق خطير غير مزدوج، حين اصطدمت مركبة زوج شقيقته بأخرى، واشتعلت النيران فورًا واحترقوا جميعًا بمن فيهم شقيقته وزوجها والخادمة والابنة الكبرى (22 عامًا) وابنة أخرى، و3 من الأبناء الذكور، أكبرهم 16 سنة وأصغرهم 5 أعوام، إضافة إلى وفاة الخادمة.

وقال إن الناجية الوحيدة من حادث السير المروع، ابنه شقيقته ندى، كانت قد اندفعت خارج السيارة بسبب قوة الضربة، وتم إنقاذها من قبل أحد العابرين الذي أبعدها عن السيارة التي كانت مشتعلة بالنيران.

وذكر بأن ندى لم تعلم حتى الآن بوفاة عائلتها في حادث السير.

حوادث السير في السعودية

عبر وسم #الرين _وادي الدواسر، ترحم رواد موقع التدوين في المملكة العربية السعودية على عائلة المهندس محمد إبراهيم السعيد سائلين الله بأن يتغمد روحهم الجنة.

فيما طالب عدد من المغردين بضرورة الوقوف على قضية طريق الرين بيشة - وادي الدواسر الذي يشهد بشكل متكرر حوادث سير مروعة.