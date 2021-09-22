حارس مقبرة ينبش التراب لإخراج جثة سيدة ويغتصبها.. وهكذا حاول إخفاء الجريمة

تعيش الأوساط المصرية خلال الساعات الأخيرة الماضية صدمة كبيرة بعد انتشار تفاصيل جريمة اغتصاب حارس مقبرة لجثة سيدة كانت تعمل في مجال التمريض ثم حرق جثتها لإخفاء جريمته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية اليوم تفاصيل مروّعة حول الجريمة التي ارتكبها شخص يبلغ من العمر 41 عامًا ويعمل حارسًا لإحدى المقابر في منطقة حلوان.

واعترف المجرم بأنه أخرج جثة سيدة متوفية ثم عاشرها جنسيًا وأشعل النار بجثتها إثر خلاف سابق بينه وبين المسؤول عن إدارة المقابر.

وأشار إلى أنه علم بوجود جثة حديثة تم دفنها في المقابر فقرر الانتقام وتوجه إلى المقبرة ليلًا عقب الانتهاء من الدفن ودلف إليها بالداخل عقب أن كسر قفل المقبرة وأخرج جثمان المتوفاة وجردها من الكفن وعاشرها جنسيًا وبعدها سكب عليها البنزين وأشعل النيران بها.

واعترف المجرم بأنه كان يريد إيقاع الضرر لخصمه مع أهلية المتوفية بصفته القائم على إدارة الجبانات، وثانيًا لإخفاء معالم قيامه بجماع المتوفية.