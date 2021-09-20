والد مشاعل القحطاني يرفض إخلاء سبيل ابنته ويثير الجدل

أثار والد مشهورة "سناب شات" مشاعل القحطاني جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان موقفه من سجن ابنته على خليفية تشهيرها بأحد رجال الأمن واتهامه بالتحرش بها.

وقال والد مشاعل القحطاني في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يؤيد سجن ابنته لمدة خمس سنوات بعدما حاولت التشهير بأحد رجال الأمن السعوديين أثناء أداءه واجبه الوطني واتهمته بالتحرش بها.

وقال والد مشاعل في الفيديو: "ما راح اطلعها اليوم، أبيها تتأدب وتحترم رجال الأمن".

وتابع: "ابنتي محكومة بالسجن لمدة 5 سنوات، أبيها تتأدب، مو على طول أطلعها، خليها تتأدب وتحترم رجال الأمن، ما حدث لها جزاء لها ودرسًا لغيرها".

وأحدث موقف والد مشاعل القحطاني من سجن ابنته وعدم تعاطفه معها انقسامًا بين مؤيدٍ ومعارض له، فمنهم من قال بأنها تستحق السجن ويجب أن يتم محاسبتها على إساءتها لرجل الأمن والتشهير به.

كما أشار عدد من المغردين الى أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها مشاعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي إحدى المرات استعرضت علاقاتها مع الرجال في بث مباشر على "إنستغرام".

في حين انتقد قسم من المغردين موقف الأب من سجن ابنته وبأن عليه دعمها في المواقف الصعبة خاصة وأنها كانت قد كشفت مسبقًا بأنها تعاني من مشاكل نفسية.

وبدأت القصة حين نشرت مشاعر القحطاني مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" وهي تقود دراجة هوائية وتخبر متابعيها بأنها مُلاحقة من قبل شرطي يسير بمركبته خلفها وبأنه يتحرش بها.

#مشاعل_القحطاني



This is why it is trending pic.twitter.com/0wd8K1GGhD — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) August 25, 2021

ولم تكتفِ بهذا القدر، بل تعمدت مشاعل القحطاني على تصوير وجه الشرطي بهدف التشهير به ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بدأت بتهدديه بأنها ستقوم بمحاسبته بشكل قانوني على فعتله.

وزعمت مشاعل القحطاني بأنها لم تتمكن من ممارسة رياضة الركوب على الدراجة الهوائية بسبب ملاحقة الشرطي لها والذي تبين بأنه كان يريد مخالفتها لعدم التزامها باجراءات السلامة للحد من تفشي "كورونا" ولم تكن ترتدي الكمامة.

ووسط سخطٍ عام من تصرف مشاعل القحطاني، أعلنت شرطة منطقة الرياض بأنها تمكنت من القبض على فتاة سعودية تلفظت على رجل أمن بألفاظ مسيئة أثناء تأديته مهامه، ونشرت مقطع بذلك على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لامرأة تتلفظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة، في محاولة لمنعه عن مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فايروس كورونا، ونشرها ذلك على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت إجراءات الاستدلال إلى أنها مواطنة في العقد الثالث من العمر.

وعبر وسم "#مشاعل_القحطاني" الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية، انقسمت آراء المغردين، فمنهم من عبروا عن غضبهم من تصرف مشاعل القحطاني خاصة وأنه ليس الأول ولن يكون الأخير.

في حين تعاطف قسم من المغردين مع مشاعل القحطاني مشيرين الى أنها غير سوية عقليًا وكانت قد كشفت مؤخرًا بأنها تعاني من مشاكل وأزمات نفسية.