السجن 25 عامًا لأب هتك عرض طفلته في الأردن.. تفاصيل مروّعة

أقرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن حكمًا بالسجن 25 عامًا بحق أب أقدم على هتك عرض ابنته البالغة من العمر 11 عامًا عن سابق إصرار وترصد في جريمة أثارت الشارع الأردني.

وكشفت وسائل إعلام محلية بأن قرار المحكمة شمل سجن الأب المجرم (س .ع) لمدة 25 عامًا ووضعه بالأشغال الشاقة بعدما تسبب في إيقاع الأذى النفسي والجسدي بحق ابنته.

ووفقًا لنص المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 300 و101 من ذات القانون، فإن الحكم يعتبر وجاهيًا ونافذًا في الحال، قابلًا للتمييز ومميزًا بحكم القانون.

كما ذكرت وسائل الإعلام تفاصيل الجريمة المروعة حين كان الأب المجرم برفقة زوجته وأولاده بواسطة مركبته إلى المشحمة من أجل غسيل السيارة وبعدها قام بإنزال زوجته وأولاده باستثناء ابنته.

ثم توجه برفقة ابنته إلى منطقة خالية وهناك أوقف مركبته وقام بوضع ابنته بالكرسي الخلفي وطلب منها خلع ملابسها إلا إنها رفضت، وقام بنزع ملابسها السفلية رغما عنها وقام بهتك عرضها حتى انتهى من "شهوته الجنسية" وبعدها طلب منها ارتداء ملابسها وعدم إخبار أحد، وقامت المجني عليها بإخبار والدتها بما حصل وقدمت الشكوى.

وتبين للمحكمة أن المجرم من أصحاب السوابق وقد صدر حكمًا سابقًا بحقه من قبل محكمة الجنايات الكبرى بقضية هتك عرض.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم للقرار وصفوا الأب بـ"الوحش البشري".