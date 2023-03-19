حافلات الرياض: طريقة حجز التذاكر

البوابة - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالسعودية المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض" ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بهدف ربط أجزاء العاصمة وتوفير احتياجات التنقل لسكانها وزوارها وإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل العام ضمن حافلات صديقة للبيئة تعمل باستخدام وقود "منخفض الكبريت".

وكشفت الهيئة أن مراحل تشغيل خدمة "حافلات الرياض" سوف تتلو المرحلة الأولى بالتدريج تباعًا والبالغة خمس مراحل.

تتضمن المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض" ما يلي:

340 حافلة

633 محطة ونقطة توقف

15 مسارًا

خدمة حافلات الرياض ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام

800 حافلة

2900 محطة ونقطة توقف

86 مسارًا

1900 كيلو متر "مجموع أطوالها بعد تشغيل المراحل الخمسة"

توقيت حافلات الرياض

توقيت الحافلات من 5 صباحًا إلى 12 صباحًا

تذاكر حافلات الرياض

للاستفادة من خدمات حافلات العاصمة الرياض يتوجب شراء تذاكر حافلات الرياض عبر عدة خيارات تم إطلاقها تزامنًا مع المشروع الجديد الذي يهدف إلى تقديم خدمة نقل رفيعة المستوى لسكان العاصمة وزوارها وضيوفها من خلال أسطول من الحافلات ذات مواصفات عالمية.

خيارات شراء تذاكر حافلات الرياض:

بطاقة درب

تطبيق حافلات الرياض

أجهزة البيع في المحطات الخاصة بالحافلات

الدفع على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية والأجهزة الذكية

استخدام وسيلة دفع غير تلامسية مثل بطاقة الائتمان أو البطاقة البنكية أو هاتف ذكي أو ساعة ذكية

كيف أدفع أجرة الرحلة بالحافلة؟

يمكن شراء بطاقة "درب" وقيمتها 10 ريال سعودي تدفع لمرة واحدة، والتي إعادة شحنها بـ4 ريالات مع صلاحية لمدة ساعتين، تبدأ من وقت تفعيل التذكرة عبر جهاز التحقق في الحافلة أو من خلال التفعيل عبر التطبيق.

أسعار تذاكر حافلات الرياض

تبلغ تكلفة تذكرة الرحلة 4 ريال سعودي

تبلغ مدة صلاحية التذاكر ساعتين

تبدأ صلاحية التذكرة من أول تسجيل دخول على أحد الحافلات أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق.

الأطفال إلى عمر ست سنوات تكون رحلتهم مجانية

مميزات تذاكر حافلات الرياض

تتيح التذكرة لمالكيها الانتقال إلى حافلة أخرى بنفس التذكرة خلال هذه المدة.

سيتم طرح عروض تخفيضية على أسعار البطاقات من خلال نظام "الباقات الاشتراك الشهري أو السنوي”.

طريقة حجز حافلات الرياض

تعد أجهزة البيع في المحطات الخاصة بالحافلات إحدى الطرق المتوفرة لشراء تذاكر حافلات العاصمة الرياض، والتي تتم على النحو التالي:

التوجه نحو الآلة الموجودة في إحدى محطات الحافلات

النقر على خيار "شراء بطاقة جديدة"

النقر على خيار "إعادة شحن البطاقة".

تحديد قيمة الشحن "50 ريال - 100 ريال – 5 ريال – 10 ريال – 30 ريال”

النقر على "دفع المبلغ المستحق"

تحديد "طريقة الدفع" – البطاقة المصرفية

وضع "البطاقة المصرفية" على الماسح الضوئي

الانتظار قليلًا

التقاط التذكرة البلاستيكية

مواصفات حافلات الرياض

يتميز أسطول حافلات العاصمة الرياض بمواصفات عالية تحاكي شبكة النقل العام الموجودة في أشهر عواصم العالم والتي جاءت على النحو التالي:

يمنع اصطحاب الحيوانات الأليفة في الحافلات، سواء في أقفاص أو مقيدة

أماكن خاصة بالعائلات في داخل كل حافلة

أماكن خاصة لذوي الهمم في داخل كل حافلة

مزودة بنظام تتبع المركبات والمراقبة لعدد الركاب والسائق والتذاكر

استخدام وقود منخفض الكبريت

شاشات ضوئية لعرض معلومات تتعلق بالمسارات والرحلات الإضافية

كاميرات مراقبة متطورة

أنظمة تبريد مركزية

أين يمكنني العثور على معلومات عن مسارات الحافلات؟

لمعرفة مسارات المرحلة الأولى من خدمة "حافلات العاصمة الرياض" ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام يرجى النقر هنا.

هل يمكن الدخول إلى الحافلة باستخدام الكرسي المتحرك؟

نعم، الحافلات مجهزة بمنحدرات للكراسي المتحركة، ومساحات لاستيعاب جميع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.