حالة نادرة تدخل طفلًا يبلغ من العمر 3 سنوات في نوبات ضحك مُفرطة

عندما كان "ويليام جودسون" يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، لاحظ والديه أنه كان سعيدًا بشكل غير عادي وكان يضحك دائمًا، وبالنسبة لمعظم الآباء الجدد، فإن الطفل السعيد سيكون شيئًا ممتعًا - ولكن لا يبدو شيئًا ما مناسبًا لأمي إيما وأبي أندرو، من كولشيستر، إسيكس.

غير أن الأمور أخذت منحى مختلف عند بلوغ الطفل شهره السابع، حين عانى من نوبة ضحك مُفرطة أثارت لدى والديه قلقًا شديدًا، ودفع الأم لإجراء بعض الأبحاث على الإنترنت عن حالة طفلها، واكتشفت "إيمّا" بأن طفلها يعاني من متلازمة إنجلمان، وهي حالة عصبية مُعقدة تتسبب في ضعف في العضلات والحركة ومشاكل في الدم، وصعوبة في البلع، إضافة إلى إمكانية الإصابة بنوبات الصرع.

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وعند بلوغه سن الثانية، بدأت أعراض المرض تظهر على الطفل بشكل واضح، إذ كانت نوبات الضحك تزداد لديه شيئًا فشيئًا، وكان يمتنع عن النوم لمدة 15 ساعة، إضافة إلى صعوبة الحركة.

وعلى الرغم من بلوغه سن الثالثة، إلا أن "وليام" لا يستطيع المشي أو الكلام حتى الآن، ويعاني من صعوبة في النوم.

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وقالت "إيمّا" مُعلقة على حالة طفلها "لا يستطيع طفلي المشي أو الكلام، إلا أنه لا يزال يتواصل معنا، قد لا يستطيع التعبير عن حبه لنا بالكلام، إلا أنه يعانقنا ويقبلنا بطريقة تدل على أنه يعرف دلالات تصرفاته هذه".

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