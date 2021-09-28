حدث الآن في سوريا.. رجل يلقي قنبلة على زوجته ووالدها إثر خلاف ببينهم

أقدم رجل سوري على إلقاء قنبلة أمام منزل والد زوجته في أحد أحياء العاصمة دمشق إثر خلاف بينهم متسببًا في وفاة زوجته وإصابة والدها.

وكشفت وسائل إعلام محلية في سوريا بأن المدعو "محمد علي . ح" البالغ من العمر 42 عامًا برمي قنبلة أمام منزل والد زوجته في محلة نهر عيشة (بيادر نادر) ما أدى إلى وفاة زوجته وإصابة شقيقتها ووالدتها وسبعة أشخاص كانوا في المنطقة.

وأشارت وسائل الإعلام بأن الجاني لم يكتفِ على جريمته برمي القنبلة بل أقدم على محاولة إنهاء حياته والانتحار في الموقع.

وحضرت دوريات قسم شرطة القدم وتم إسعاف المصابين لمشفى المجتهد فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل الجريمة.