بأغنية نانسي عجرم.. الملكة رانيا تحتفل بميلاد الأميرتين إيمان وسلمى

احتفلت الأسرة الأردنية الهاشمية بميلاد الأميرتين إيمان وسلمى، ابنتا العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.

ويصادف عيد ميلاد الأميرتان يومي 26 و27 سبتمبر، وولدت الأميرة سلمى، يوم 26 سبتمبر 2000، أما شقيقتها الكبرى الأميرة إيمان، فولدت يوم 27 سبتمبر 1996.

ونشرت الملكة رانيا، مقطع فيديو تجمعها مع ابنتيها الأميرتان سلمى وإيمان، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت فى خانة التعليقات: "كل عام وأحن بنتين بألف خير، الله يحميلي اياكم".

وأرفقت الملكة رانيا مقطع الفيديو لطفلتيها وهما بمرحلة الطفولة بأغنية "يا بنات" للنجمة اللبنانية نانسي عجرم، والتي بدورها هنأت الملكة رانيا بميلاد الأميرتين سلمى وإيمان.

حيث أعادت نانسي عجرم نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على تطبيق "إنستغرام" وأرفقتها بتهنئة خاصة قالت فيها: "ربنا يباركك ويبارك عائلتك الجميلة اليوم وكل يوم".

نبذة عن الأميرة إيمان

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الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبدالله بن حسين الهاشمي من مواليد مدينة عمان في الأردن (27 سبتمبر 1996) وهي البنت الأولى للملك عبد الله الثاني وهي الثانية في ترتيب الأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

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أنهت الأميرة إيمان دراستها في المرحلة الثانوية بحصولها على شهادتي تفوق في مبحثي الـعلاقات الدولية والـرياضة.

رافقت الأميرة إيمان والديها في زيارات دبلوماسية وحضرت مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات الخيرية في مجموعة من البلاد كان أبرزهم المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين واليابان.

مشاركتها في مسابقة الخيول

شاركت الأميرة إيمان في مسابقة الخيول التي تقام في جميع أنحاء الشرق الأوسط و فازت بالجائزة الثانية في مسابقة الشرق الأوسط عن فئة أفضل الخيول مع الخيل صقر العرب، وشاركت في المسابقة مئات الخيول من دول المنطقة وخصوصًا الخليج العربي، والتي جرت على مدار 3 أيام في الإسطبلات الملكية.

التعليم والجامعة

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أنهت الأميرة إيمان دراستها الثانوية في مدرسة أكاديمية عمان الدولية (IAA)، في 4 حزيران عام 2014 تخرجت من المرحلة الثانوية وحصلت على جائزة في علوم الـرياضة وجائزة في مبحث الـعلاقات الدولية وكانت من المتفوقين في دفعتها. تكمل الأميرة إيمان حاليًا دراستها الأكادمية في جامعة جورجتاون في مدينة واشنطن (DC) وهي نفس الجامعة التي أكمل فيها شقيقها الأكبر ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني دراستة الأكادمية.

نبذة عن الأميرة سلمى

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الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني ولدت 26 سبتمبر من عام 2000، لم يمنعها منصبها كأميرة أردنية وابنة لملك الأردن من أن تحقق نجاحات في المجال العسكري، فقد تخرجت من دورة تدريبية قصيرة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة في نوفمبرعام 2018، وقام والدها عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن بتلقيد الأميرة سلمى بنت عبد الله جناح الطيران وذلك في 8 يناير 2020 بقصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان.

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للعائلة المالكة الأردنية عددًا من أفرادها تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية مثل الملك الراحل الحسين بن طلال، الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

الأميرة سلمى ليست أول أميرة أردنية تتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية في المملكة المتحدة. فعمتها، الأميرة عائشة بنت الحسين، أول امرأة عربية تلتحق بأكاديمية ساندهيرست وتخرجت عام 1987- التي خدمت لاحقًا في سلاح القوات الخاصة الأردنية.أيضًا تخرجت عمتها الأخرى- الأميرة إيمان بنت الحسين- من الأكاديمية ذاتها عام 2003.

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