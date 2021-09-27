ما حقيقة إنهاء خدمات علا الفارس من قناة الجزيرة؟

تصدر اسم الإعلامية الأردنية ذات الأصول الفلسطينية علا الفارس قائمة الأكثر تداولًا على محرك البحث "غوغل" في المملكة العربة السعودية بعد تداول أنباء عن إنهاء خدماتها في قناة الجزيرة القطرية.

وبدأ الجدل حين نقلت صفحات منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي عن ما أسمتهم "صحفيين" كانوا قد أكدوا بأن قناة الجزيرة القطرية قررت إقالة المذيعة علا الفارس.

وأوعز "الصحفيون" سبب القناة الاستغناء عن خدمات المذيعة لعدة أسباب من أهمها: انعدام التأثير المباشر على الجمهور الذي أستقطبت لأجله، وعدم مناسبتها لعدد من المهام التي كلفت بها داخل الشبكة.

وانتشر نبأ إقالة علا الفارس من قناة الجزيرة كالنار بالهشيم في الأوساط الصحفية ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وهو ما دفعها للرد بتغريدة وصفت بـ"النارية".

ونفت الإعلامية علا الفارس، أنباء متداولة حول استغناء قناة الجزيرة عنها، معلقة عبر حسابها على موقع التدوين "تويتر" بالقول: "ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة" وهي العبارة التي أطلقها الإعلامي والصحفي والناقد السعودي والمُختص بالشأن الرياضي عادل التويجري في برنامج أكشن يادوري قبل سنوات.

وكانت علا الفارس قد أعلنت انضمامها لقناة الجزيرة في 31 مايو 2019 لتقديم نشرات الأخبار وبرنامج منوع بعنوان "مع أو ضد " على قناة بي إن دراما التابعة للشبكة كمذيعة أخبار في قناة "الجزيرة" الإخبارية.

وتقدم مذيعة الجزيرة عُلا الفارس حاليًا برنامجها الجديد "الجانب الآخر" تقابل فيه شخصيات سياسية ومشاهير عالميين، وتغوص معهم في قضايا أخرى غير الصورة التي ألفهم بها الجمهور.