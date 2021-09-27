حدث في السعودية .. ولادة منزلية تنتهي بفصل رأس الجنين عن جسمه

تسبتت عملية ولادة بأحد المنازل في مكة المكرمة في وفاة الجنين بانفصال رأسه عن جسده وهو ما استدعى نقل الأم الى المستشفى لاستكمال عملية الولادة الفاشلة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر طبية في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة استقبل يوم الأربعاء الماضي حالة ولادة لسيدة من الجنسية الباكستانية حاولت أن تضع مولودها بالمنزل بعيدًا عن المستشفى، وقد واجهت صعوبة في ولادتها؛ نظرًا لوجود استسقاء في جسم الجنين؛ ما استدعى نقلها إلى المستشفى بهدف إسعافها بعد محاولة الولادة الفاشلة بمنزلها.

وأضافت المصادر بأن الفحص الطبي كشف عن خروج يد الطفل من رحم الأم وهو ما صعب من عملية الولادة وأجبر الأطباء على تنويم المريضة وإخضاعها لعملية ولادة بشكل طبيعي.

واتضح بعد الولادة بأن رأس الجنين غير موجود "مفصول"، وعند سؤال ذويها أفادوا بأنه عند محاولة ولادتها بالمنزل تم فصل الرأس بالخطأ؛ واحضروا الرأس معهم للمستشفى

من جهته قامت إدارة المستشفى بإبلاغ الجهات الأمنية التي تولت التحقيق في الحادثة؛ فيما غادرت المرأة المستشفى وهي بصحة جيدة، وتم إيداع جسد ورأس الجنين في ثلاجة الموتى لحين استكمال إجراءات التحقيق.