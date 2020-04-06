حديقة حيوان أمريكية تسجل أول إصابة نمر بفيروس "كورونا".. كيف انتقل لها المرض؟

أعلنت إدارة حديقة حيوان برونكس في مدينة نيويورك الأمريكية إصابة أنثى نمر بفيروس "كورونا" المُستجد COVID-19، ويعتقد بأن العدوى انتقلت لها من قبل القائم على رعايتها خلال فترة حضانة الفيروس.

وقالت جمعية حماية الحياة البرية التي تدير حدائق الحيوانات في المدينة في بيان رسمي إن النمر "نادية" والبالغة من العمر أربع سنوات، بالإضافة الى شقيقتها "أزول" ونمور آمور وثلاثة أسود أفريقية أصيبوا جميعًا بسعال جاف ومن المتوقع أن يتعافوا بالكامل.

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كما كشف البيان بأن الفيروس انتقل للنمر "نادية" من قبل موظف مصاب بكورونا "لم تبدُ عليه أعراض المرض" أثناء رعايته لها.

وتابع البيان: "على الرغم من أن الفرق الطبية لاحظت انخفاض في الشهية، إلا أن النمور في حديقة حيوان برونكس تعمل بشكل جيد تحت الرعاية البيطرية وهي مشرقة وتتفاعل مع مربيها".

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وأضاف البيان:"من غير المعروف كيف سيتطور هذا المرض على النمور لأن الأنواع المختلفة يمكن أن تتفاعل بشكل مختلف مع الإصابات الجديدة، لكننا سنواصل مراقبتها عن كثب ونتوقع التعافي الكامل".

وأشار البيان الى أن العينات سُحبت من "نادية"، بعد أن ظهرت عليها، مع بقية النمور والأسود أعراض مشكلات بالجهاز التنفسي مثل السعال الجاف.

وقد تم إغلاق حديقة حيوان "برونكس" أمام الجمهور منذ 16 مارس.

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