حذاء "آبل" صنع لموظفيها في التسعييات.. وعرض في مزاد علني بعد سنوات بسعرٍ خيالي

في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، عقدت شركة "آبل-Apple" الأمريكية شراكة مع علامة "أديداس-Adidas" الرياضية لتصميم زوج من الأحذية الرياضية البيضاء مع "شعار التفاحة" بألوان قوس قزح.

وفقًا لموقع "جست كوليكتغ نيوز-JustCollecting News" لم تصل الأحذية إلى السوق مطلقًا، ويعتقد أن الأحذية قد بيعت لموظفي شركة "آبل" فقط.

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وأشار الموقع الى أن الشركة قامت بتصنيع حذائين فقط، وقد تم اكتشاف أحدهما عام 2016 في أحد متاجر مدينة "بالو ألتو" بمقاطعة "سانتا كلارا" الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتم بيعها لاحقًا في مزاد علني.

وكشف الموقع بأنه تم التوصل مؤخرًا للزوج الآخر من الأحذية وسيتم طرحها في مزاد علني نهاية شهر مارس المقبل.

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ومن المقرر أن يقام المزاد العلني من قِبل Heritage Auctions في دالاس في 24 مارس، ولكن العروض سيتم استقبالها بدءًا من 3 مارس.

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مواصفات حذاء "آبل"

مقاس حذاء "آبل" المعروض في المزاد العلني هو 9.5.

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على الرغم من أن هذه الأحذية الرياضية لا تلمع تمامًا مثل الأحذية الجديدة، إلا أن مظهرها البالي يمنحها سحرًا كلاسيكيًا في التسعينيات يحاول العديد من مصممي الأحذية المعاصرين تقليده.

يبقى أن نرى فقط كم من مُزايد مستعد لدفع مبلغ ضخم للحصول على هذا المُنتج النادر والذي يحمل توقيع شركة "آبل"، ولكن شعبية منتجات أبل العتيقة عمومًا تشير إلى أنه قد يكون مبلغًا كبيرًا.

ففي عام 2014، دفع متحف "هنري فورد" 905,000 دولار مقابل شراء كمبيوتر Apple 1.

يذكر أن هذه الأحذية لم تكن الأولى من نوعها في عالم السلع القابلة للارتداء من "آبل"، في عام 1986، أطلقت الشركة مجموعة آبل، التي تضم بولوًا قمصان وسترات صوفية مُزينة بأحرف الشركة.

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