حذاء نابليون للبيع في مزاد علني.. والرقم فاق التوقعات!

أعلنت دار "درو" للمزادات عن طرح حذاء برقبة، يُعتقد أنه حذاء الزعيم الفرنسي "نابليون بونابرت"، ضمن مقتنيات تعرضها الدار قريبًا مقابل 80 ألف يورو (88 ألف دولار أمريكي).

وتعتقد دار المزادات أن "نابليون" امتلك حذاء ركوب الخيل الجلدي خلال منفاه الأخير في جزيرة "سانت هيلينا" في المحيط الأطلسي بعد هزيمته في معركة "واترلو" التي اندلعت عام 1815م.

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وقال المسؤول عن مزاد بيع الحذاء "ألكسندر جيكيلو": "من الصعب فصل هذا الحذاء عن صورة نابليون في أذهاننا، إنه جزء من أيقونة.. أيقونة عالمية اليوم. بيع مثل هذه القطع غير مألوف، نحن نعلم جيدًا صورة نابليون في أنحاء العالم: قبعة، حذاء برقبة، وربما سترة طويلة".

وقالت الدار إن المارشال "برتران"، آخر من رافق "نابليون"، حصل على الحذاء بعد وفاة الإمبراطور الفرنسي في 1821 قبل أن ينتقل للنحات "كارلو ماروكيتي" لاستخدامه في نحت تمثال يصوّر "نابليون" على صهوة جواد لوضعه في مقبرته.

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ثم منح ابن "ماروكيتي" الحذاء للسيناتور الفرنسي "بول لو رو" في مطلع القرن العشرين ومنذ ذلك الحين ظل مملوكًا لأسرته.

معركة واترلو

يذكر أن "معركة واترلو" هي معركة فاصلة وقعت في 18 يونيو عام 1815م في قرية واترلو قرب بروكسل عاصمة بلجيكا، وهي آخر معارك الامبراطور الفرنسي "نابليون بونابرت" وهُزِم بها هزيمة كبيرة غير متوقعة لقائد بخبرته، وهذا ما جعل الإنجليز يصفون فيما بعد الشخص الذي يعاني من حظ سيءٍ جدًا بأنه صادف واترلو.

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