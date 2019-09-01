حرائق أمازون تصل لملاعب كرة القدم وتوقف إحدى المباريات

تسبب الدخان الكثيف الناجم عن حرائق غابة قريبة تقع ضمن نطاق غابات الأمازون بتعطيلمباراة كرة قدم في الدرجة الثالثة من الدوري البرازيلي لفترة وجيزة.

وغطى الدخان أجواء ملعب "أنطونيو أكينو لوبيز" في مقاطعة ريو برانكو شمال غربي البرازيل، أثناء مباراة أتليتيكو أكرينو ولوفردنس، بينما بدت الحرائق واضحة خلف الملعب، مما تسبب في إيقافها لبعض الوقت.

وتظهر لقطات تداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي النيران الحمراء وهي تتصاعد خارج الملعب، ثم بدأت تنتشر وأصبحت أرض الملعب مغطاة بالدخان الأبيض.

بعد أن خرج معظم الدخان من أجواء الملعب استأنف اللاعبون مباراتهم التي انتهت بفوز أتلتيكو أكرينو بنتيجة 3-2.

وأشارت بعض وسائل الإعلام المحلية الى إن المباراة استؤنفت بعد حوالي 15 دقيقة.

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وتضرب غابات الأمازون، أكبر مسطح أخضر استوائي في العالم، حرائق مستعرة منذ أسابيع، أثارت قلق العالم على مدار الأيام الماضية، وتضم البرازيل نحو 60 بالمئة من غابات الأمازون، وتعرضت للحرائق بشكل رئيسي بسبب الجفاف وتغير المناخ.

وبحسب الأرقام الرسمية فقد تم تسجيل 78 ألفًا و383 حريق غابات في البرازيل هذا العام، هي الأسوأ منذ 2013. ويقول الخبراء إن عملية جرف الأرض خلال أشهر الجفاف الطويلة لإفساح في المجال أمام زراعة المحاصيل أو لرعي الماشية، فاقم المشكلة.

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