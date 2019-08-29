"حرب الطماطم" تندلع في إسبانيا.. وتثير بحرًا من الصلصة الحمراء (صور)

توافد مئات المُحتفلين الى شوارع بلدة بونيول في مقاطعة فالنسيا الإسبانية لرشق ثمار الطماطم للمشاركة في مهرجان "التراشق بالطماطم- لا توماتينا" السنوي.

ووزّع مجلس البلدية أكثر من 20 ألف تذكرة للمهرجان السنوي هذا العام الذي حضره عدد كبير من السياح الأجانب والمواطنين الإسبان على السواء.

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وانطلقت صيحات المُحتفلين المشاركين في الاحتفال، فيما عبرت ست شاحنات تحمل 145 طنًا من الطماطم شوارع بونيول وألقت الثمار الناضجة على الحشد الذي سرعان ما تحوّل إلى بحر باللونين الوردي والأحمر.

ووضع بعض المشاركين في المهرجان نظارات لحماية أعينهم وغطي عدد كبير من الأبنية بمُشمع للمحافظة على جدرانها، بينما غطّى معجون الطماطم مباني أخرى ليصبح المشهد جديرًا بأن تسجّله لوحة من الفن الحديث.

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يذكر أن مهرجان التراشق بالطماطم أو "لا توماتينا" La Tomatina السنوي للطماطم (البندورة) يقام في الأربعاء الأخير من شهر آب كل عام حيث يستعمل حوالي 100 طنًا من الطماطم.

ويقال انّ المهرجان الذي يعرف باسم "توماتينا" يعود إلى شجار عفوي تفجر بين قرويين عام 1945 ثم تحول حدث معترف به رسميًا إلا في عام 1952.

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وتم حظر المهرجان لفترة في الخمسينيات في ذروة حكم الجنرال فرانثيسكو فرانكو، لكنّه عاد في الثمانينيات وحظي بشعبية في أنحاء إسبانيا ويجذب الآن حشودًا كبيرة من الزوار من داخل وخارج البلاد.

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