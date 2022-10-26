حرق الإنجيل وحطم الصليب.. أمر عاجل بالقبض على البرنس المصري

أثار شاب مصري يُطلق على نفسه اسم "البرنس المصري" جدلًا لدى الأوساط المسيحية في مصر بعدما تعمد حرق الإنجيل وتحطيم الصليب وشتم بنات دينه بعبارات خادشة للحياء.

وظهر المدعو "البرنس المصري" في مقاطع فيديو عدة نشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي مرتديًا زي "رجال الدين المسيحي في مصر" ويقوم بحرق أوراق من الإنجيل ويرمي الصليب أرضًا بهدف كسره.

وذكر الشاب المصري في أحد مقاطع الفيديو أن الهدف من السلوكيات المريبة التي قام بها هو "تشليح" زكريا بطرس من الكنيسة لمهاجمته الدين الإسلامي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا التزامه بتعاليم الدين المسيحي الذي ولد عليه.

القبض على البرنس المصري

وأثارت سلوكيات المدعو "البرنس المصري" غضب الأوساط المصرية، وسط مطالبات بـ"سرعة التحرك وتوقيفه وذلك عبر وسم "#نطالب_بالقبض_على_البرنس_المصري".

القبض على البرنس المصري

أصدر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي أمرًا بـ"اتخاذ إجراءات التحقيق في المنشورات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي المنسوبة لـ"البرنس المصري"، المتضمنة ازدراء للدين المسيحي".

وذكرت النيابة العامة في بيانها الرسمي أن "إدارة البيان" بمكتب النائب العام رصدت مقاطع فيديو ومنشورات لشخص يدعى بـ(البرنس المصري) تضمنت إساءة لأبناء الدين المسيحي وترويجًا لأفكار متشددة ومتطرفة هدفها إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية.

وأشارت النيابة العامة أن إدارة البيان قامت بإعداد تقرير مفصل بشأن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والتحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدعو "البرنس المصري".