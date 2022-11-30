حسناء كورية تتوج بلقب ملكة جمال الأرض 2022.. شاهدوا جمالها

توجت الكورية الجنوبية مينا سو تشوي بلقب ملكة جمال الأرض 2022 خلال حفل التتويج الذي استضافته العاصمة الفلبينية مانيلا مساء أمس الثلاثاء.

ومن بين 86 مشتركة، نجحت الحسناء الكورية الجنوبية مينا سو تشوي في الحصول على لقب ملكة جمال الأرض لعام 2022 وهي بعمر الـ20 عامًا.

ملكة جمال الأرض 2022

وحول حياتها الشخصية، وُلدت مينا سو تشوي في العاصمة الأسترالية سيدني، وهي طالبة اتصالات في جامعة إلينوي، أوربانا شامبين.

وفي نهاية 2021، توّجت مينا سو تشوي بلقب ملكة جمال الأرض لكوريا الجنوبية لعام 2022، ولهذا السبب تم اختيارها لتمثيل بلادها في مسابقة ملكة جمال الأرض 2022.

ويُعد فوز مينا بهذا اللقب فوزًا تاريخيًا لكوريا الجنوبية بعد لقب ملكة سوبرناشونال والتي حصلت عليه جيني كيم عام 2017.

وكان السؤال الأخير الحاسم بالنسبة للمسابقات الأربعة الأخيرة هو: "ما هو الشيء الوحيد الذي تريد تصحيحه في هذا العالم وكيف تصححه؟"، قالت مينا سو تشوي: "أريد أن أحارب جهل وأنانية الناس، لأنني أعتقد أن هذه هي المشكلة الرئيسية التي نواجهها اليوم، مع كل القضايا بما في ذلك الكوارث البيئية التي يصنعها البشر، يبدأ الأمر بالتعليم، هذه هي الطريقة التي يمكننا بها حل الأنانية والجهل الذي نراه اليوم، وإنقاذ كوكب الأرض".

كما تم خلال الحفل تتويج ثلاث فتيات بـ"ثلاثة ألقاب ملكية"، والتي جاءت على النحو التالي:

الأسترالية شيريدان مورتلوك توّجت بلقب ملكة جمال الأرض الهواء 2022 - Miss Air.

الفلسطينية نادين أيوب توّجت بلقب ملكة جمال الماء 2022 - Miss Water.

الكولومبية أندريا أغيليرا توجت بلقب ملكة جمال النار 2022 - Miss Fire.

يذكر أن مسابقة ملكة جمال الأرض 2022 هي واحدة من مسابقات الجمال الأربعة الكبار، أما المسابقات الأخرى فهي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون وملكة جمال العالم.

ملكة جمال الماء 2022

الفلسطينية نادين أيوب

توجت الفلسطينية نادين أيوب بلقب ملكة جمال الماء ضمن مسابقة ملكة جمال الأرض 2022 التي استضافتها الفلبين يوم أمس الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022.

وبعد تتوجيها باللقب، لفتت نادين إلى أنها ستستخدم لقبها من أجل تعزيز الوعي بالقضايا البيئية باعتبارها ناشطة في المجال الإنساني والمجتمعي.

درست نادين أيوب علم النفس والأدب الإنجليزي في جامعة يسترن أونتاريو في كندا.