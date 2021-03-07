حظر "قهوة الرضاعة" في دبي.. وانقسام بين مؤيد ومعارض وساخر على "تويتر"

وجهت السلطات في إمارة دبي المقاهي بالتوقف عن تقديم المشروبات في زجاجات الأطفال وذلك بعدما أثار انتشار صورها الكثير من الجدل في الإمارات وعدة دول خليجية.

وقالت اقتصادية دبي في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين "تويتر" أن هذه الممارسة ضد "العادات المحلية"، كما أنها تنتهك الإجراءات الاحترازية المعمول بها ضد انتشار "كورونا".

اقتصادية دبي تمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال للحد من انتشار كوفيد ولكونه مخالفاً للعادات والتقاليد. pic.twitter.com/uMC9Zvnxyj — اقتصادية دبي (@Dubai_DED) March 6, 2021

وجاءت التوجيهات بعد أن وجدت السلطة أن الزائرين يجلبون زجاجات الأطفال إلى المقاهي لمل القهوة وغيرها من المشروبات في عدد من المقاهي والمطاعم.

واستدعى مفتشو اقتصاد دبي ممثلي المقاهي بعد نشر مقاطع فيديو وصور لهذه الممارسة على وسائل التواصل الاجتماعي.

إنتشار ظاهرة جديدة في المقاهي وهي تقديم المشروبات بـ رضاعات الأطفال، وتم البدأ بتطبيقها في الإمارات. pic.twitter.com/Ug9ofWY3AL — Celebs Zone (@CelebsZo) March 2, 2021

وقالت اقتصادية دبي في التغريدة: "استخدام زجاجات الأطفال لا يتعارض فقط مع الثقافة والتقاليد المحلية، ولكن سوء التعامل مع الزجاجات أثناء التعبئة يمكن أن يساهم في انتشار Covid-19".

وحثت الهيئة السكان على الإبلاغ عن أي "ممارسات سلبية" من خلال تطبيق المستهلك في دبي أو الخط الساخن 600545555، أو عبر موقع Consumerrights.ae.

يذكر أن "مقاهي الرضاعات" أحدثت انقسامًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض وساخر.

وما أن قام أحد المقهى في دبي بنشر خبر توفير عبوات "رضاع الكبير"، حتى توالت التعليقات بين السخرية والترحيب والاستنكار، حيث وصف الشباب الفكرة بالمبتكرة وقرروا تجربتها، فيما سخرت فتيات من تعليقات الرجال على الترحيب بالمنتج الجديد، واستنكرته مجموعة أخرى، واصفة الأمر بالمسيء والذي يفقد الرجال أو الفتيات رصانتهم عند استخدام رضاعة الأطفال في مكان عام.

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