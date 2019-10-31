حفرة عملاقة نشأت من العدم.. تبتلع حافلة ركاب فجأة ودون مقدمات

فوجئ سكان مدينة "بيتسبيرغ" بولاية بنسلفانيا الأمريكية أثناء مرورهم بأحد طرقها الرئيسية بحفرة ضخمة تبتلع حافلة ركاب ضخمة.

وأظهرت الصور التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من الطريق انهار فجأة مما أدى إلى تكون حفرة ضخمة، وذلك أثناء توقف حافلة ركاب على شارة ضوئية في المدينة.

وتسبب الانهيار المفاجئ الى سقوط الجزء الخلفي من الحافلة في الحفرة، فيما ظل أكثر من نصف الحافلة معلقًا في الهواء.

وكشفت شرطة المدينة بأنه ولحسن الحظ لم يكن على متن الحافلة وقت وقوعها في الحفرة سوى السائق وراكب واحد فقط، وتمكنا من الخروج منها بسلام، دون أن يصابا بأذى.

وكشفت الشرطة بأنه تمت الاستعانة برافعة من أجل إخراج الحافلة من الحفرة العملاقة.

كما أظهرت الصور سيارة صغيرة كانت وراء الحافلة، سقط جزء صغير من مقدمتها في الحفرة لكن سائقها تمكن من الخروج بسلام.

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