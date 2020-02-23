حفل إباحي صوّر عبر "سناب شات" بالكويت.. وخاصية "الموقع" توقع الجناة في قبضة الأمن

ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على اثنين بتهمة القيام بأفعال فاضحة، بعدما ظهرا على تطبيق "سناب شات" في حفل برفقة فتاتين شبه عاريتين، حيث نسيا تفعيل خاصية إغلاق نظام الخرائط.

وكشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل الحادثة، فقد ظهر الرجلان في مقطع فيديو عبر "سناب شات"، أثناء ارتكابهما أفعال مُنافية للآداب العامة في حفل إباحي، حيث شاركا المقطع مع عدد من أصدقائهما، لكنهما نسيا استخدام خاصية عبر التطبيق، تمنع إظهار الموقع، ما مكن قوى الأمن من تحديد موقعهما ومن ثم هويتهما والقبض عليهما في وقت لاحق.

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وقال مصدر أمني: "إن مقطع فيديو يعدّ خادشًا للحياء ووصل لرجال مباحث الآداب، بعدما انتشر في مواقع الإنترنت، فقد وثق يوثق أفعالًا منافية للآداب العامة بين شابين وفتاتين شبه عاريتين، وبعد إجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية الشابين، واتضح أنهما مواطنان أحضرا الفتاتين مقابل المال وارتكبا أفعالًا مُشينة وثّقها أحدهما ونشرها على سناب شات لأصدقائه المضافين لديه، لكنه نسي تفعيل وضع "الشبح"، وهو إغلاق نظام الخرائط فاستطاع عدد كبير مشاهدته".

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وأضاف المصدر أن "رجال المباحث وبعد تحديد هوية المواطنين، توجهوا إلى مكان سكن الرجلين بالجهراء وتمكنوا من القبض عليهما⁠".

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