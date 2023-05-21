حفل زفاف ملكي في ألمانيا.. والعروس تتألق بفستان لـ ريم عكرا

البوابة - شهدت ولاية بافاريا (إحدى إمارات الإمبراطورية الألمانية في الماضي)، أمس السبت، حفل زفاف الأمير لودفيغ أمير بافاريا ورئيس بيت فيتلسباخ المستقبلي من عروسه الهولندية الكندية صوفي ألكسندرا إيفكينك.

وتوجهت العائلة الملكية، وفي مقدمتهم والد العريس أمير بارفيا لويتوبلد، نحو كنيسة سانت كاجيتان في مدينة ميونيخ الألمانية لحضور الزفاف الديني الذي كان قد سبقه زواج مدني في ديسمبر 2022.

ريم عكرا في زفاف ملكي أوروبي

واختارت العروس صوفي في حفل زفافها الملكي فستان من مجموعة المصممة اللبنانية ريم عكرا والذي جاء بأكمام طويلة من الدانتيل بقصة دائرية مفتوحة من ناحية الصدر.

أما الطرحة، فقد اختارت العروس صوفي أن يتم تصميمها في دار "وونا كونسبت" الأوكرانية، والتي جاءت منقوشة بأزهار كندا وهولندا (لأنها تحمل الجنسية الكندية والهولندية)

أما من ناحية التاج، فقد تزينت العروس صوفي بتاج جدة العريس أميرة بارفاريا ايرمينجارد، الذي كانت قد ارتدته في يوم زفافها.

كما أشرفت العروس صوفي على إطلالة أطفال العائلة الملكية في حفل الزفاف، واختارت أن تكون باللون البافاري الأزرق ليضفي لمسة جميلة على مراسم زفافها ابتداءً من ربطة عنق والدها مرورًا بكرت الدعوه وانتهاءً بأزياء الاطفال.

وتلى الحفل الديني حفل استقبال في قصر نيمفينبورغ وحفل راقص في قصر شلايسهايم.

الأمير لودفيغ أمير بافاريا

يذكر أن العريس الأمير لودفيج أمير بافاريا ولد عام 1982، وهو الابن الأكبر للأميرة بياتريكس والأمير لويتبولد أمير بافاريا.

نشأ الأمير لودفيغ أمير بافاريا، الذي يُعتبر أحد أكثر العزاب الملكيين المؤهلين في العالم، في شلوس كالتنبرغ، ودرس القانون في غوتنغن، حيث تخصص في حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

,بناءً على طلب دوق بافاريا، تولى لودفيج عددًا كبيرًا من المهام التمثيلية والفخرية في بافاريا، ومنذ عام 2011 يعد عضوًا في مجلس إدارة جمعية Nymphenburg Aid وأشرف على مشاريعها في إفريقيا.

صوفي ألكسندرا إيفكينك

أما العروس صوفي ألكسندرا إيفكينك فهي من مواليد 1989، هولندية وكندية الجنسية، وعملت سابقًا في الأمم المتحدة في مجال الصحة وحقوق الإنسان وتجري حاليًا أبحاثًا للحصول على درجة الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة أكسفورد، حيث قامت أيضًا بتدريس العدالة الانتقالية في مركز علم الجريمة.

