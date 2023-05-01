حفل لفرقة كورية تدعم الشذوذ في يثير غضبًا في سلطنة عُمان

البوابة - دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان حملة الإلكترونية للتعبير عن رفضهم من إقامة حفل غنائي صاخب لفرقة موسيقية من كوريا الجنوبية تحمل اسم B.I.G وهي اختصارًا لـ Boys In Groove.

وطالب المغردون العُمانيون عبر وسم #لا_لكيبوب_في_عمان، الذي تصدر قائمة الأكثر تفاعلًا في منصة "تويتر" في سلطنة عُمان، بمنع إقامة الحفل الغنائي والترويج لأعضاء الفرقة التي دعمت في وقت سابق المثلية الجنسية ومجتمع الـ LGBT أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" في إشارةٍ للمثليين والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الجنس.

لا لكيبوب في سلطنة عُمان

كما طالب المشاركون في الحملة الإلكترونية بمحاسبة القائمين على الاستعراض الغنائي الذي من المقرر إقامته في 9 يونيو المقبل في مسرح مدينة العرفان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وأبدى أحد من المغردين تساؤله عن السبب الذي يدفع الجهات المعنية في سلطنة عُمان استضافة أعضاء الفرقة الكورية في الوقت الذي أعلنت فيه الصين منع استضافة الفرق الغنائية الراقصة كجزء من إصلاحات ترفيه شاملة.

ورأى أحد المعلقين أن هناك أجندة وأيادٍ خفية وراء شهرة فرق الكيبوب الكورية – Kpop وتسعى للترويج لها بهدف تغيير هوية الجيل الجديد.

من جهته، أبدى مُعد ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية طلال الرواحي من تعلق الكثير من الفتيات والمراهقات بالفرق الكورية إلى أن وصل الحد لدرجة الهوس لدى بعضهن.

سأقوم باستعراض بعض المقاطع التي توضح سبب رفضنا الشديد لاستضافة مثل هذه الفرق الكورية وذلك من خلال واقع الاستشارات التربوية التي تصلنا كل يوم …

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد#لا_لدخول_كيبوب_عمان #لا_لكيبوب_في_عمان pic.twitter.com/VJgfqKsTLN — د.طلال الرواحي (@alrawahitalal) April 30, 2023

في المقابل، استقبل عدد من المغردين نبأ استضافة الفرقة الغنائية على الأراضي العُمانية بترحيبٍ شديد، مطالبين باحترام الرأي والرأي الآخر.

وتُعد هذ هذه المرة الأولى التي ستقيم فيها فرقة من فرق موسيقى الكيبوب من كوريا الجنوبية استعراضًا غنائيًا في سلطنة عُمان.

فرقة B.I.G الغنائية

تأسست فرقة فرقة B.I.G بي آي جي أو بويز ان قروف - Boys In Groove في شهر يوليو من عام 2014 من قبل شركة جي إتش إنترتينمنت في مدينة سول في كوريا الجنوبية.

تتكون فرقة B.I.G الغنائية من ست أعضاء وهم: