حفل هالوين يثير جدلًا واسعًا الأردن ومعلقون: ناقصنا شياطين

شهدت العاصمة الأردنية عمان قبل أيام حفل تنكري يشابه احتفالات "هالوين" الأمر الذي أثار جدلًا لدى عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

وتناقل مستخدمو موقع التدوين "تويتر" مقطع فيديو تم التقاطه من قبل أحد المشاركين في الحفل والذي أظهر مجموعة من الشباب والفتيات بأزياء غريبة وشخصيات شهيرة يرقصون على أنغام الأغاني الصاخبة.

وفي الوقت الذي لم يتسن لموقع البوابة التحقق من توقيت ومكان إقامة الحفل، ذكر أحد المغردين أن الحفل أقيم بالقرب من "دوار باريس" الواقع في حي جبل اللويبدة وسط العاصمة الأردنيّة عمّان.

وتنوعت تعليقات المغردين على الفيديو المتداول بين من عبر عن استيائه وغضبه من "مظاهر دخيلة" على المجتمعات العربية وأن احتفالات الهالوين مجرد "تقليد أعمى" لممارسات شيطانية ترفضها الأديان السماوية.

في المقابل، ذكر أحد المغردين أن الحفل التنكري كان مجرد "حفل عيد ميلاد" شخص طلب من ضيوفه اعتماد "ملابس تنكرية" لإضفاء أجواء حماسية على الحفل.

كما سخر أحد المعلقين من اتخاذ أحد المشاركين في الحفل "ملابس رجال الدين والدعاة والمشايخ" كـ"زيّ تنكري" في الحفل الصاخب.

وعيد الهالوين يعني "عيد كل القديسين"، وهو عادة انتشرت في بعض الدول الغربية يتم من خلالها الاحتفال بفصل الخريف، وفيه يتنكر المحتفلون بأزياء الساحرات والأشباح.

الأردن يمنع حفلات هالوين

حظرت الحكومة الأردنية بتاريخ 29 أكتوبر / تشرين الأول من عام 2014 الاحتفالات العامة بعيد الهالوين، ووجهت تحذيرات للحانات والنوادي الليلة من استضافة الأحداث ذات الطابع الهالوين لأسباب أمنية وقيل للأفراد الذين تم القبض عليهم وهم يرتدون أزياء في الأماكن العامة أنه يمكن اعتقالهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في 2014، زياد الزعبي، أن أمر الحظر صدر لتجنب تكرار أعمال شغب الهالوين وهجمات السنوات السابقة.

وخلال عامي 2014-2015، نظمت مظاهرات سلمية في وسط مدينة عمان منددة بالاحتفال الهالوين الدخيل على المجتمع الأردني والمناهض للدين.

اندلاع اعمال شغب في حفل هلويين بعبدون عام 2012

في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2012، تجمع أكثر من 200 متظاهر حول مدخل مقهى يستضيف احتفالًا بعيد الهالوين في حي عبدون في عمان وحاول المتظاهرون اقتحام المكان وإضرام النار في المدخل فيما ألقيت الحجارة على الحاضرين أثناء فرارهم.

في صباح اليوم التالي، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بيانًا جاء فيه:

“شاهدنا بالاشمئزاز والخجل الليلة الماضية [الجمعة] الطقوس الشيطانية في مقهى في عمان. وهذا يمثل تحديًا لقيم الشعب الأردني وهويته العربية والإسلامية، كما يمثل انتهاكًا للقوانين الدينية".