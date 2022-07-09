حفيدة صدام حسين تُحيي ذكرى إعدامه

أحيت الشابة العراقية حرير حسين كامل حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين عبر حسابها الخاص في انستغرام ذكرى وفاة إعدام جدها الذي جرى اعدامه في عيد الأضحى المبارك عام 2006

حرير حسين كامل تحيي ذكرى إعدام جدها صدام حسين

نشرت الشابة العراقية حرير حسين كامل صورة جدها الراحل وعلقت عليه قائلة: " كل عام وذكراك في قلب ووجدان كل عراقي،عربي اصيل..كل عام وذكراك كما يليق بك ان تكون..هنيئا لك تلك النهايه المشرفه للأستشهاد في سبيل الارض والعرض وعار على من اغتالك وبقي كلب لأيران ونسي ان يكون ولائه لبلده ونسي كيف يكون الرجال"

وأضافت حرير حسين كامل في منشورها: "احبك وافتخر بك اليوم وكل يوم وللأبد..رحمك الله يا ارجل الرجال وقائدي وجدي البطل المناضل صدام حسين ورحم الله شهداء العراق"

ذكرى وفاة الرئيس صدام حسين

حكم على الرئيس السابق بالاعدام شنقًا بعد القاء القبض عليه من قبل الجيش الأمريكي، وتم تنفيذ الحكم في اول أيام عيد الأضحى عام 2006، نفذ حكم الإعدام فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2006م في العاصمة العراقية بغداد الموافق العاشر من ذي الحجة الموافق لأول أيام عيد الأضحى

وتم دفن جثمان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في مسقط رأسه في محافظة صلاح الدين في مدينة تكريت، وصدام حسين من مواليد 1937 وهو خامس رئيس للجمهورية العراقية

