حقائق خاطئة عن تيليتابيز وقناة سبيستون تصححها

صحح الحساب الرسمي لقناة "سبيستون" على تطبيق "إنستغرام" العديد من المعلومات المغلوطة التي تشكّلت في أذهاننا حول برنامج "تيليتابيز - Teletubbies" الشهير.

وقبل البدء بسرد هذه المعلومات المغلوطة عن برنامج الأطفال "تيليتابيز"، نود أن نذكركم بأسماء شخصياته الأربع:

تينكي وينكي (بنفسجي) : أطول تليتابي وهو لطيف ونشيط لكنه ساذج بعض الشيء

: أطول تليتابي وهو لطيف ونشيط لكنه ساذج بعض الشيء ديبسي (أخضر): يحب الغناء والرقص لكنه عنيد ولا يحب أن يبقى مع زملائه كثيرًا

يحب الغناء والرقص لكنه عنيد ولا يحب أن يبقى مع زملائه كثيرًا لالا (أصفر): تليتابي المدللة والتي تحب اللعب كثيرًا

تليتابي المدللة والتي تحب اللعب كثيرًا بوب (أحمر): أصغر تليتابي والتي تحب ركوب السكوتر الأزرق، كما أنها لطيفة وذكية وتتحدث بصوت هادئ

عُرضت أولى حلقاته في سنة 1997 واستمر حتى 2015 وتدور أحداثه حول مغامرات تليتبيز أربع يلعبون في عالم تليتبيز المبهج والمرح.

معلومات خاطئة عن تيليتابيز

التيليتابيز "بو-Po" ليس ولد بل فتاة

اسمه التيليتابيز ديبسي - وليس التيليتابيز بيبسي

التيليتابيز ليسوا قصار القامة وصغار الحجم بل عمالقة ويتراوح طولهم من 2 متر إلى 2.4 متر

حقائق عن تيليتابيز

حلقة مرعبة أخافت الأطفال

أخافت إحدى الحلقات الأطفال لدرجة أنه كان لا بد من حظرها، وكانت تحمل اسم See Saw، والتي أظهرت أسد ودب مصنوع من القواطع المتحركة التي تمكنت بطريقة ما من أن تكون متحركة بطريقة غير منطقية.

تسليم تيليتابيز مفاتيح مدينة نيويورك

للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة، زارت شخصيات تيليتابيز مدينة نيويورك في عام 2007، وحصلت على مفاتيح مدينة نيويورك، كما تم الكشف عن هويات الممثلين لأول مرة: جون سميت في دور "دبيسي-Dipsy"، مقدم بوي فان لي في دور "بو-Po"؛ الراقصة نيكي سميدلي في دور "لا لا-La La"؛ وسيمون شيلتون في دور "تينكي وينكي-Tinky Winky".

غمر منزل تيليتابيز بالماء

بعد النجاح الهائل للمسلسل الكرتوني، سئمت مالكة الأرض "روزماري هاردينغ"، حيث صورت اللقطات الخارجية، من المعجبين المتطفلين الذين كانوا دومًا يقتحمون منزلها، وقررت غمره بالماء وتحويله إلى بحيرة صغيرة.

كاستر تيليتابيز هو بطاطس مهروسة

الوجبة الخفيفة المفضلة لدى تيليتابيز، كاستر تيليتابيز، هو في الحقيقة ليس كاستر بل مزيج من البطاطا المهروسة والطلاء الأكريليكي (الأحمر والأصفر) وهو غير صالح للاستهلاك.

الأرانب العملاقة

نظرًا لأن شخصيات تيليتابيز طويلة جدًا، فإن الأرانب التي يلعبون بها في حديقتهم تحتاج أيضًا إلى أن تكون عملاقة أيضًا.

Tiddlytubbies نسخة مروعة من تيليتابيز

تم تقديم سلسلة أفلام الكرتون Tiddlytubbies في عام 2015 لكن الكثيرون اعتبرها نسخة مزيفة من تيليتابيز.