حقيقة القبض على بسام تيك توك بعد شتمه فرقة كورية بالرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن تلفظ بعبارات "عنصرية" و"تمس بالآداب العامة" بحق فرقة متخصصة بموسيقى الـ Kpop - كيبوب كانت قد وصلت العاصمة الرياض لإحياء حفلة موسيقية ضمن مهرجان kcon الموسيقي الذي يضم أكثر من 100 فنان كوري.

ونشر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على موقع التدوين "تويتر" بيانًا رسميًا أعلن فيه القبض على المواطن الذي تلفظ بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة أثناء وصول الفرقة الكورية إلى المطار الدولي تمهيدًا لاتخاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي الوقت الذي لم يكشف البيان اسم الشخص المعني بالواقعة، ذكر عدد من المغردين بأن المعني فيها هو نجم تيك توك بسام المعروف بـ بسام تيك توك.

وعبر وسم #القبض_علي_بسام_تيك_توك، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بالقبض على الشاب الذي تلفظ بعبارات مسيئة في وجه أعضاء الفرقة الكورية باللغة الإنجليزية وهو ما أثار استياء المتواجدين هناك.

كما تناقل النشطاء عبر تويتر مقطع فيديو يوثق اللحظة التي شتم فيها المدعو بسام أعضاء الفرقة الكورية والتي اعتبرها الكثيرون إساءة لصورة المملكة العربية السعودية لدى المجتمع الكوري والعالمي.

ورأى عدد من المعلقين أن شتم الشاب لضيوف السعودية يعتبر تصرفًا فرديًا ولا يمثل الشباب السعوديين على الإطلاق الذين يحرصون على تمثل بلادهم بطريقة لائقة.

حفل kcon يشعل الرياض

شهدت العاصمة السعودية الرياض حفلًا ضخمًا غنى فيه العديد من فرق موسيقى الكيبوب الكورية الجنوبية ومنها t01 و stayc و maytree و ateez و hyolyn و newjeans و oneus.

وعلى مسرح محمد العلي بالرياض أشعلت فرق الـKpop الضيوف الذين أمضوا أوقات كلها متعة في لقاء الفنانين الكوريين بجمهورهم الذي حرص على حجز تذاكر الحفلة منذ وقت.