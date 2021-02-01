زينة كنجو.. قصة عارضة أزياء خنقها زوجها حتى الموت في لبنان

باشرت السلطات اللبنانية التحقيق في جريمة قتل سيدة في الثلاثينيات من عمرها على يد زوجها في منزلهما في منطقة عين المريسة عن طريق الخنق في حلقة جديدةٍ من مسلسل جرائم العنف الأسريّ في لبنان.

وبحسب وسائل إعلام محلية في لبنان فقد أقدم المدعو "إ. غ" على قتل زوجته زينة كنجو أمس السبت، فيما باشرت فصيلة الروشة التحقيقات بإشراف مدعي عام بيروت القاضي زياد ابو حيدر.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ المغدورة سبق أن تقدّمت بدعوى عنف أسري ضدّ زوجها أمام مفرزة بيروت القضائية، وأنّها كانت تنتظر الحصول على الطلاق قبل أن يستدرجها الزوج إلى منزلهما.

وأشار عدد من المغردين الى أن المغدورة كانت تعمل في مجال عرض الأزياء كما نالت ألقابًا في عدّة مسابقات جمالية.

والد زينة يبكي بحرقة

وقال والد زينة المفجوع محمد أن ابنته كانت تتعرض للضرب على يد زوجها، كذلك أكد تقديمها شكوى ضده. أما عن كيفية إستدراجه لها، فقال والدموع تخنق صوته: "لا أعرف، هي لم تنفصل عنه، وقبل ارتكاب جريمته تحدثت معها وهو إلى جانبها، كانت الساعة الثانية عشر والربع من بعد منتصف الليل، لأتلقى بعدها اتصالًا من المخفر أطلعت خلاله على الكارثة، وبأن "إ.غ" فرّ من المكان بعدما خطف روح فلذة كبدي، وصباح أمس تسلمت جثتها، وبعد أن كانت تضج بالحياة لم يبق منها إلا الجسد الهامد، وذلك بسبب إنسان لا يرحم أمنّت له على قلبي فخان الأمانة".

وأضاف كنجو: "الطبيب الشرعي ذكر أن ابنتي تعرضت للخنق على يد زوجها، وهو من طرابلس سكان بيروت يكبرها ببضع سنوات، وذلك بعد أن ارتبطا لأشهر ظهر خلالها أنه مجرم، وعندما أطلعتنا على تعنيفه لها وحاصرته بالشكوى ضده كان رده بإرتكاب جريمته".

وشدد أن "المجرم أخذ هاتف ابنتي الشخصي بعدما لفظت آخر أنفاسها وتوجه إلى جهة مجهولة، وعند الساعة السادسة صباحًا فتح هاتفها، لذلك أطلب من القوى الأمنية أن تتابع القضية بجدية وأن تحدد مكانه وتعمل على إيقافه، لينال عقابه وأنا أصرّ على إعدامه شنقًا فهذا الوحش لا يستحق الحياة، ونحن تحت سقف القانون إلا أن دم إبنتي برقبتي".



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