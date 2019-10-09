حلق رأس زوجته بعدما عثر على شعرة في وجبة الفطور.. وجماعات حقوقية تعلّق

ألقت قوات الأمن البنغالية القبض على مواطن أقدم على حلق شعر زوجته بعد عثوره على شعرة في وجبة الفطور.

وكشفت مصادر أمنية بأن قوات الشرطة نفّذت عمليات دهم في قرية واقعة في منطقة جويبورهات (شمال غرب) وألقت القبض على مواطن يدعى "بابلو موندل" (35 عامًا) بعدما أبلغ قرويون الشرطة بالحادث.

وقال الشرطي المحلي "شهريار خان": "وجد شعرة بشرية على وجبة الأرز والحليب التي حضرّتها له زوجته، فاستشاط غضبًا وألقى باللوم عليها، ثم تناول شفرة وحلق شعر رأسها عنوة".

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وقد وجهت إلى بابلو تهمة "التسبب طوعًا في الأذى الحاد"، وهي جريمة يُعاقب عليها في البلاد بالسجن لمدة أقصاها 14 عامًا، وأيضا بـ "خدش حياء" الزوجة البالغة من العمر 23 عامًا.

وقالت جماعات حقوقية أن الحادث يضيء على العنف المتزايد الذي يمارس على النساء في بنغلادش رغم القوانين الموجودة لحمايتهن من الاعتداءات الجسدي والجنسي.

وقالت مجموعة "عين أو ساليش كيندرا" الحقوقية إنه من بين 630 امرأة تم اغتصابهن في الفترة بين كانون الثاني وحزيران، قُتلت 37 بعد الاعتداء بينما انتحرت سبع أخريات.

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