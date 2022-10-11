حنان كلبه ايران.. لماذا هاجم العراقيون البرلمانية حنان الفتلاوي

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وسم "#حنان_كلبة_إيران" عبر موقع التدوين "تويتر للتعبير عن غضبهم واستيائهم من مداخلة ممثلة بلادهم في جلسة البرلمان العربي الأخيرة حنان الفتلاوي والتي رفضت خلالها إدانة القصف الإيراني للأراضي العراقية وانتهاك سيادته في أكثر من حادثة.

وتناقل روّاد "تويتر" عبر الوسم المذكور مقطع فيديو مقتطع من مداخلة الدكتورة حنان الفتلاوي خلال جلسة البرلمان العربي التابع لجامعة الدول العربية في السادس من الشهر الجاري حين اعترضت على بند يدين التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي قائلة أن بعض النقاط غير موفقة ومنها "التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن العراقي".

وفي بداية مداخلتها، اعترضت الدكتورة الفتلاوي على النقطة الخامسة من البيان الذي أعدته اللجنة السياسية في البرلمان العربي والذي يتعلق بالشأن العراقي، إذ قالت بنبرة تعجب واستنكار: "يدعم البرلمان العربي العراق في مواجهة التدخلات الإقليمية وخاصة التدخلات الإيرانية، لماذا يتم التركيز على التدخلات الإيرانية وتجاهلة التدخلات الأخرى بالشأن العراقي، يجب أن يتم ذكر كل التدخلات وليست الإيرانية فقط".

حنان كلبة ايران

أثارت مداخلة الدكتورة الفتلاوي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خاصة وأنها تزامنت مع القصف الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني على قواعد تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في مرتفعات برادوست بالقرب من قضاء بينجوين الواقع في محافظة السليمانية العراقية قرب الحدود الإيرانية.

وكان من بين المعلقين على مداخلة الدكتورة الفتلاوي الصحفي عثمان المختار الذي رجح بأن لو أردات إيران توظيف "عملاء لها" في العراق ستكون الفتلاوي أفضلهم.

من جهته قال الإعلامي السعودي ممدوح الرفيد أن موقف البرلمانية العراقية في جلسة البرلمان العربي يندرج تحت بند "العمالة لإيران".

من هي حنان الفتلاوي

اسمها الكامل: حنان سعيد محسن الفتلاوي

تاريخ الولادة: 1968

مكان الولادة: محافظة بابل

المنصب: نائب عن محافظة بابل

دراسة حنان الفتلاوي

عام 1992: تحمل شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة بغداد.

عام 1999: تحمل شهادة البكالوريوس الدبلوم العالي للاختصاص بالأمراض الجلدية من كلية الطب بجامعة بغداد

مناصب حنان الفتلاوي