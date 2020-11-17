حوار تويتري قصير للسهرانين.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل علاقته بمحمد بن سلمان

حظي حوار رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ مع الإعلامي السعودي بتال القوس على اهتمام روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حتى تصدر اسمه قائمة الأكثر تداولًا على محرك البحث "غوغل".

وتحدث آل شيخ عن علاقته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما تطرق للرياضة والفن وتأثير صوت المطربة المصرية آمال ماهر والمطرب السعودي محمد عبده عليه.

وبدأ الحوار عبر تويتر، باقتراح من القوس على آل الشيخ الذي يتواجد في أحد فنادق نيويورك بعد مغادرة المستشفى حيث كان يخضع للعلاج.

وحول علاقته بولي العهد السعودي، قال آل الشيخ: "بن سلمان شخصية استثنائية تعلمت منه الكثير وفتح فكري لأشياء كثيرة وعلمني وزرع في نفسي حب العمل والطموح والكرم وحب مساعدة الناس ونصرة المظلوم".

٥- علمني سيدي محمد بن سلمان وقال لي نصاً تركي لا يوصل لك احد في حاجه وترده وهذا الي اسويه من أكثر من ١٠ سنين ... ويدي مخرومه وفلوسي مهيب لي — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

وأضاف: "أنا صرت معالي وعمري 32 سنة ولم أكن من الأسرة الحاكمة أو أحد دعمني غير ربي وثقة سيدي محمد بن سلمان"، وتابع بالقول: "علمني سيدي محمد بن سلمان وقال لي نصا: تركي لا يوصل لك أحد في حاجة وترده، وهذا ما أفعله منذ أكثر من 10 سنوات".

وحول وضعه الصحي، قال آل الشيخ إنه في عام 2016 اكتشف أنه يعاني من عدة مشكلات صحية لكنه أهملها، وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات جراحية، لكن إحداها كان فيها خطأ طبي ما زال يعاني منه حتى الآن.

انا الان في الاوتيل وانتظر اذنهم لي بركوب الطائره امس تعرضت ل انتكاسه خفيفه وعدت على خير ... ابي ارجع ل رياض دواي الرياض واهلها ❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

ايضاً عندي صعوبة في النوم وبعد فحص النوم اكتشوف اني في الحقيقة ماانام الا دقائق في اليوم نوم عميق وباقي الوقت افكر حتى وانا نايم وهاذي مشكله ٢ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

٣- دخلت بسبب الحاله ذي بفتره نوع من الاكتائاب مابعد العمليات وهذا طبيعي وماحب اتواصل مع احد فكنت اشغل وقتي بالفن وبادي اكتب مسلسل تلفزيوني وفيلم واكمل دراسة التدريب في كرة القدم — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

وأضاف أنه خضع منذ 10 أيام لعملية جراحية، وصفها بـ"الصعبة"، وأنه "ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع"، مؤكدًا أنه يواجه أيضًا "صعوبة في النوم".

وتابع بالقول: دخلت بسبب هذه الحالة لفترة بنوع من الاكتئاب ما بعد العمليات وهذا طبيعي"، مشيرا إلى أنه ينتظر إذن الأطباء لركوب الطائرة والعودة إلى الرياض.

مطوّع سعودي "يقبل" زوجته ويمازحها في لوبي فندق.. ثم يستنجد لحذف الفيديو!

طفل يمني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتقليده "ترامب"

سيدة في زامبيا تعض عضو زوجها لرفضه قتل فأر في غرفة نومها!

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام