"حيلة جديدة".. ملهى ليلي ألماني يقيم حفل "ديسكو" بالسيارات بسبب إجراءات "كورونا"

ابتكر ملهى ليلي ألماني حيلة تسمح لضيوفه بالاحتفال والتواجد وإقامة حفل صاخب، في ظل أجواء تضييق عمليات الخروج والاحتفال بالأعياد والمهرجانات بالطرق المعتادة، خشية من إمكانية انتشار فيروس "كورونا" على نطاق أوسع.

وبحسب صحيفة weraveyou، وجه الملهى الليلي الواقع ببلدية شوتور الألمانية القريبة من الحدود مع هولندا، دعوات لحوالي 250 سيارة، شرط أن تضم كل سيارة فردين فقط، استجابة لقواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها في ألمانيا.

افتتح الملهى موقف السيارات ضم 250 سيارة، يسمح لرواد المكان بالاستمتاع بتجربة الموسيقى الحية للمرة الأولى منذ أشهر وهم بداخل سياراتهم، كما أضفى إطلاق النادي أجواء الألعاب النارية المعتادة والتزيين في مثل هذه الحفلات مزيدًا من الإثارة.

ووفقًا لمقطع الفيديو واللقطات التي نشرتها احدى صفحات فيسبوك، أشعل الهولندي الموسيقي ديفين وايلد وهو يقف بطابق أعلى مطل على الساحة أجواء الحفل، حيث يظهر وهو يرتدي قناع الوجه بينما كان الشباب بالسيارات يرقصون في مقاعدهم.

كما يمكن أن نشاهد في مقطع الفيديو "السيارات" وهي تتجاوب مع موسيقى "الدي جي" الصاخبة، وكأنها تردد الكلمات عبر مصابيحها الأمامية، وأبواقها.

تأتي تلك المواقف، بالتزامن مع اتجاه كثير من دول في أوروبا والعالم لتخفيف قيود الحظر والابتعاد الاجتماعي الخاصة بفيروس "كورونا".

من ناحية أخرى، كان وزير الصحة الألماني ينس شبان في برلين، أعلن أن وباء "كوفيد-19" في ألمانيا أصبح تحت السيطرة وأنه يمكن إدارته والتحكم به، قائلًا "يمكننا الآن القول إن الأمر نجح.. نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير".

وأوضح الوزير الألماني أن بلاده أجرت فحوصًا واختبارات تشخيصية تتعلق بـفيروس "كورونا" الجديد لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن، لافتًا إلى أن بلاده ستنتج 50 مليون كمامة واقية أسبوعيا اعتبارا من أغسطس، بينها 10 ملايين كمامة من نوع "أف أف بي 2"، وهو النوع المزود بفلتر لتنقية الهواء.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا إلى أكثر من 3380 إصابة، إلا أن البيانات الرسمية تشير إلى تراجع معدلات انتقال العدوى في البلاد.

لمزيد من اختيار المحرر:

السينما في زمن "كورونا".. الحضور داخل السيارات وبموافقة الجهات الأمنية