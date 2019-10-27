حين تتحول رواية "ساق البامبو" الى حقيقة.. كويتية تتزوج من تايلندي

نجحت رواية (ساق البامبو) للكاتب الكويتي سعود السنعوسي في تحقيق نجاح مُبهر حتى حصل عنها الجائزة العالمية للرواية العربية وذلك لعام 2013 .

وسجلت رواية "ساق البامبو" في تفاصيلها قصة الشاب "عيسى الطاروف" الكويتي من أم فلبينية وتتناول بعض القضايا والأحداث التاريخية والسياسية والدينية، حتى أنه في عام 2016 تم انتاج مسلسل كويتي يحمل نفس اسم الرواية.

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أما اليوم، فقد سلطت وسائل الإعلام الضوء على قصة حب شابة كويتية ذهبت في رحلة لدول شرق آسيا للتعرف على ثقافة الشعوب، وفنان موسيقي تايلندي تكللت بالزواج في خطوة غير مألوفة في المجتمع الكويتي.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فقد التقت الشابة "دانة" بزوجها "بيس برفان" في أول رحلة استكشافية قامت بها عام 2017، ولدى زيارتها لأحد المطاعم في تايلند حيث كان يعزف مع فرقته التقت هناك بينس وجمع بينهما الحب وانتهى بالزواج.

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وتخرجت دانة من كلية التربية الأساسية بجامعة الكويت، والتحقت بمهنة التدريس، وتنشط بصفة "بلوغر" على مواقع التواصل، وتزوجت العام الماضي "بيس برفان" وأنجبا طفلتهما الأولى "لورا".

وبعد زواجها تعرضت دانة لانتقادات واسعة واتهامات بأن فعلتها تحرّض على تكرار هذه الأمور داخل المجتمع الكويتي، والتي تؤدي إلى فقدان الهوية الكويتية وانحراف تام عن عادات المجتمع وتقاليده.

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وأوضحت دانة لزوجها "بيس" (بوذي) تحريم الدين الإسلامي الزواج بغير مسلم، وقيمه وإنسانيته، فدخل الإسلام، للحفاظ على زواجهما وهي الخطوة التي مهدت لزواجهما بشكل رسمي في الكويت وسط ترحيب وتقبل العائلة والأقارب لذلك.

ولفتت دانة إلى أن حياتهما تسير على نحو رائع ولديهما طفلة وتشارك زوجها بمطعم في تايلند.

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