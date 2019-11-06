خبأته في مكان غريب.. روسية تحاول تهريب 2 كغم من الذهب الى الصين

تمكنت الجمارك الروسية من إيقاف مسافرة على الحدود الصينية، كانت تحاول العبور وتهريب حوالي 2 كغم من الذهب في حذائها بعد أن أثارت الشكوك حولها بمشيتها الغريبة وغير المتزنة.

وقالت "مارينا بويكو"، المتحدثة باسم سلطات الجمارك الإقليمية، إن المرأة الروسية احتجزت في مركز جمركي في شرق سيبيريا بعد أن لاحظ المسؤولون أنها "كانت عصبية وتتصرف بطريقة مشبوهة".

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وأشارت "مارينا" الى أن التفتيش المبدئي للمرأة تم اكتشاف ثماني قطع من الذهب وزنها الإجمالي ما يقرب من 1.9 كيلوغرامًا مخبئة داخل حذائها.

ووفق بيان الجمارك "فقد تم ربط السبائك بنعال حذائها بشريط لاصق"، وبأن قيمة الذهب المهرب تقدر بأكثر من 79 ألف دولار أمريكي.

وفتحت السلطات الروسية قضية جنائية بحق المرأة حاولت تهريب الذهب بناءً على طلب من مواطن صيني.

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