خبيرة مكياج تقتحم غرفة أخبار قناة الحرة.. وهكذا تدارك المذيع الموقف المحرج

كثيرة هي الأخطاء والمواقف المُحرجة التي يقع بها المذيعين والمذيعات خلال البث المباشر للبرامج التليفزيونية الذين بحاولن تدارك الموقف بأي طريقة كانت.

آخر هذه المواقف المحرجة هو ما حدث مع مذيع قناة الحرة الإعلامي السوداني محمود عبدالكريم أثناء تقديم نشرة هامة على الهواء مباشرة.

فيديو يظهر خبيرة مكياج وهي مدرعمه نحو مذيع قناة الحرة اثناء بث على الهواء ! pic.twitter.com/xM1vUoa4nw — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) June 10, 2020

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان الإعلامي عبدالكريم منشغلًا بالحديث عن تنظيم "جولن" واعتقال مئات الأشخاص بتهمة الانتماء إليه، اقتحمت خبيرة المكياج فجأة الأستوديو.

وبدت المرأة تائهة ومرتبكة وهي ممسكة بالفرشاة وعدد من أدوات التجميل في يدها، إضافة إلى وجود كمامة على فمها، ففي ظل غفلة المخرج كان موقف عبدالكريم يستحق الإشادة.

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فقد تمسك عبدالكريم بثباته الانفعالي ولم يبدِ أي ردة فعل وواصل سرد تفاصيل الحدث السياسي.

يُذكر أن قناة الحرة مقرها في أمريكا، وممولة من الحكومة الأمريكية، وبدأت البث في 14 فبراير، 2004 وتصل إلى 22 بلد عبر الشرق الأوسط، ومع ذلك، هي ممنوعة من البث في داخل الولايات المتحدة نفسها بسبب قانون سميث موندت 1948 بشأن بث الدعاية الدبلوماسية.

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