خبيرة موضة تكشف 5 أخطاء في فستان زفاف الأميرة رجوة.. هل توافقها الرأي؟

البوابة - بعد أسابيع من التكهنات، أطلّت زوجة ولي عهد الأردن الأردني، الأميرة رجوة الحسين، أخيرًا بفستان زفافها الأبيض، الخميس، بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني الشهير إيلي صعب - Elie Saab.

وإطلالة ساحرة وخطوات ثابتة، سارت الأميرة رجوة الحسين بفستانها الأبيض الجميل لتزفّ عروسًا على ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي كان ينتظرها في شرفة قصر زهران بحضور الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وأفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردنمن جميع أنحاء العالم.

فستان الأميرة رجوة الحسين

شاركت علامة أزياء إيلي صعب - Elie Saab بيانًا بمناسبة الزفاف الملكي، كشفت فيه عن تفاصيل تصميم فستان الأميرة رجوة الحسين.

وجاء في البيان: "صمم إيلي صعب ثوبًا مصنوعًا من الكريب الحريري بكمين طويلين، مع تفاصيل ثنيات دقيقة تلتف حول الصدر والخصر لتحدّد الجزء الأعلى من الفستان، وعزّزه بذيل طويل مزيّن ببتلات الزهور واللؤلؤ".

وذكرت العلامة أن فستان الزفاف مصمم من 550 بتلة ومشغول بـ6 كيلوغرامات من قطع اللآلئ والكريستال والخرز، وقد عمل فريق مكون من 20 شخصًا لمدة 3 أشهر على إنجاز الفستان.

أخطاء في فستان رجوة آل سيف

شاركت مدونة الموضة وخبيرة الأزياء لمى زين الدين بومطر مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي تعليقها على فستان الأميرة رجوة الحسين.

وذكرت مدونة الموضة لمى مجموعة من الإيجابيات والسلبيات التي رصدتها بفستان الأميرة رجوة، ونوهت إلى أن ما ذكرته في منشورها يعكس رأيها الشخصي النابع من تحليل تقني دقيق.

إيجابيات الفستان الأول: بتوقيع ايلي صعب

✔️ نقطة ذكية.. الاهتمام بالتفاصيل الخلفية لذيل الفستان، لأن العروس ستكون بمثابة مركز الدائرة من كل الجوانب مهمة.

القصة الجانبية، جميلة لعنق رجوة، ومتناسق مع الدرابيه الجانبي.

أخطاء فستان الأميرة رجوة

❌قصة الدرابيه طويلة جدًا، جعلت الجزء العلوي طويل جدًا.

❌التفاصيل الجانبية من درابية وقصة ياقة أرهقت النظر، لأن التركيز سيبدأ في المنتصف (التاج).

❌قصة الفستان المستقيمة وقماش من التفتا جعل الفستان قاسي غير هفاف، واكسب قوامها وطولها شيء من الخشونة وليس النعومة ( لو كان قماش من التول المطرز مع قصة A كان تبرز جمالية قوامها ونعومة وجهها).

❌الحذاء مع طول الفستان، رسالة واضحة ومزعجة للبعض (لا اريد أن أزيد من طولي أو أبدو أطول من الأمير)، مع أن هناك خيارات لجعل الاطلالة متناسقة طوليًا والحفاظ على بصمة أنثوية بحذاء من كعب بسيط.

❌شكل الحذاء (slingback) جعل مشيتها وكأنها تمشي بـ slipper /مشاية /.. وبشكل عام صاحبة القوام الطويل تمتلك قدم كبيرة القياس بعض الشيء، ونمط الحذاء الذي اختارته لفت النظر.

الفستان الثاني.. بتوقيع دولشي جابانا

✔️ قصة الفستان الخارجية جميلة بجميع تفاصيلها

❌التفاصيل داخل الفستان، مزعجة تمامًا للنظر، حتى لو أنها متقنة وقماش فخم.. لكن كل ذلك غير ملموس خصوصًا أنها صاحبة قوام عظمي، والفستاين ثلاثية الأبعاد الدائرية أحدث تصادم لا تناسق مع نمط شكلها العام.