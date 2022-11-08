خطوبة أميرة لوكسمبورغ ألكسندرا .. وهذا موعد الزفاف

أعلن البيت الملكي في لوكسمبورغ (محكمة الدوقية الكبرى) نبأ خطوبة الأميرة ألكسندرا ، الابنة الوحيدة للدوق الأكبر هنري وزوجته الدوقة الكبرى "ماريا تيريزا" من شاب يدعى نيكولاس باجوري.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن البيت الملكي في لوكسمبورغ أن الأميرة ألكسندرا (31 عامًا) ستتزوج من خطيبها في ربيع 2023.

كما نشر البيت الملكي صورًا من خطوبة الأميرة ألكسندرا ونيكولاس في محكمة جراند دوكال، حيث شوهدت وهي تتباهى بخاتم خطوبتها وهي ترتدي إطلالة باللون الأرجوانية فيما أسدلت شعرها بطريقة بسيطة على كتفيها.

الأميرة ألكسندرا. مع خطيبها نيكولاس باجوري

وجاء في البيان الرسمي للبيت الملكي في لوكسمبورغ: "يسعد أصحاب السمو الملكي الدوق الأكبر والدوقة الكبرى إعلان خطوبة ابنتهما، صاحبة السمو الملكي الأميرة ألكسندرا، من السيد نيكولاس باجوري".

وذكر البيان أن الخطيب نيكولاس باجوري ولد في 11 نوفمبر 1988 ويبلغ من العمر 34 عامًا ونشأ في مدينة بريتاني الفرنسية.

أتم العريس نيكولاس دراسة العلوم السياسية والكلاسيكيات، ويعمل الآن في إنشاء مشاريع اجتماعية وثقافية.

كما نشرت الدوقة الكبرى "ماريا تيريزا" صورة للعروسين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر"وأرفقتها بتعليق: "يسعدني إعلان خطوبة ابنتنا ألكسندرا من نيكولاس باجوري".

بالإضافة إلى ألكسندرا، فإن الدوق الأكبر والدوقة الكبرى أبوان لأربعة أبناء، وهم:

الأمير غوليام: ولي عهد لوكسمبورغ (41 عامًا)

الأمير فيليكس (38 عامًا)

الأمير لويس (36 عامًا)

الأمير سيباستيان (30 عامًا)

الأميرة ألكسندرا

ولدت الأميرة ألكسندرا في 16 فبراير1991، وهي الطفل الرابع والابنة الوحيدة لدوق لوكسمبورغ، الدوق الأكبر هنري وزوجته الدوقة الكبرى ماريا تيريزا.

وتأتي الأميرة ألكسندرا في المرتبة الخامسة في ترتيب العرش الملكي، بعدما اعتمدت لوكسمبورغ البكورة المطلقة في عام 2011، وإعلان شقيقها الأمير لويس تخليه عن العرش الملكي.

عُرفت ألكسندرا بأعمالها التطوعية الخيرية والأنشطة الاجتماعية داخل وخارج البلاد، كما اشتهرت بمبادراتها الخيرية وشغلت منصب الراعي الملكي لعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية، أبرزها:

مؤسسة "Lëtzebuerger Blannevereenegung" الخيرية لدعم المكفوفين

مؤسسة "Lëtzebuerger Déiereschutzliga" الخيرية لحماية ودعم حقوق الحيوانات

دراسة الأميرة ألكسندرا