بعد كأس العالم.. هل يُعلن مبابي خطوبته من حبيبته التي تكبره بـ4 سنوات؟

في سن الـ23، حفر اللاعب الفرنسي ذو الأصول الكاميرونية كيليان مبابي - Kylian Mbappé اسمه بالفعل في سجلات كرة القدم العالمية من خلال مونديال قطر بعدما كسر رقمًا قياسيًا احتكره الأسطورة البرازيلي "بيله" لسنوات.

وعبر مونديال قطر، وصلت أهداف مهاجم المنتخب الفرنسي "مبابي" إلى تسعة أهداف في تاريخ مشاركته في كأس العالم قبل عيد ميلاده الـ24، ليتفوق بهذا الإنجاز على البرازيلي بيليه الذي سجل 7 أهداف في كأس العالم قبل بلوغ هذا السن.

لكن على ما يبدو أن هناك الكثير من الأمور المشوقة في حياة مبابي والتي قد تجعله مادة دسمة للحديث عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المعنية بأخبار مشاهير كرة القدم حول العالم.

اليوم، انتشرت شائعات تقول بأن مبابي يستعد لإعلان ارتباطه بعارضة الأزياء البلجيكية روز بيرترام بعد انتهاء مونديال قطر 2022.

كيليان مبابي - روز بيرترام

كيليان مبابي الأعزب الأشهر في فرنسا

وكغيره من لاعبي كرة القدم المشهورين في العالم، أصبحت حياة المهاجم الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان تحت دائرة الضوء خاصة بعدما خطى خطوات واسعة في عالم الرياضة.

وخلال السنوات الماضية، ارتبط مبابي بمجموعة من عارضات الأزياء الشهيرات، لكن الشائعات تقول بأنه يستعد الآن لتسجيل هدفًا خارج الملاعب وإعلان ارتباطه بـ"روز بيرترام" التي تبلغ من العمر 27 عامًا - والتي تكبره بأربع سنوات.

من هي روز بيرترام

روز بيرترام

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن روز بيرترام تحظى بشهرة كبيرة في فرنسا وبلجيكا إذ يتابعها على تطبيق "إنستغرام" نحو 900 ألف شخص.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العارضة روز دخلت عالم الأزياء منذ أن كانت بعمر الـ13 وباتت اليوم عارضة شهيرة لدى العديد من دور الأزياء العالمية ومنها H&M و L'Oreal و Primark و Agent Provocateur.

وذكرت بأن روز ذات أصول بلجيكية لكنها ولدت في جمهورية كابو فيردي الإفريقية.

في نهاية شهر يوليو، قيل أن روز بيرترام قد أنهت علاقتها العاطفية التي استمرت ثماني سنوات مع الهولندي الدولي جريجوري فان دير ويل قبل أن تتعرف على الفرنسي مبابي.

وشوهد الثنائي، روز ومبابي، معًا في عدة مناسبات إحدى على متن يخت في وقت سابق من هذا العام حين حملها بين يديه.