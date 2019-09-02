خلاف حول حزام الأمان داخل سيارة أجرة ينهي حياة شابة بطريقة مأساوية

لقيت فتاة بريطانية كانت تسافر في سيارة أجرة مصرعها في حادثة مأساوية وقعت بطريق مظلم في أحد شوارع مدينة بيمبروكشاير، غربي ويلز لرفضها وضع حزام الأمان.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، كانت الفتاة "فانيسا كولينز سميث" (25 عامًا) تستقل سيارة أجرة على طريق A4076 السريع بالقرب من هافرفوردويست في بيمبروكشاير بـ"ويلز" الساعة 11 مساءً، عندما بدأت تتجادل مع السائق بخصوص رفضها وضع حزام الأمان.

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وبحسب ما ورد في جلسة التحقيق يوم الجمعة الماضي ونشرتها "ديلي ميل"، فقد رفضت "فانيسا" ارتداء حزام الأمان ونزلت فجأة من سيارة الأجرة بعد مشادة مع السائق، لتصدم بها سيارة بقوة، حيث لقيت مصرعها.

وأفاد سائق السيارة التي صدمتها بأن لم يرها، كونها كانت ترتدي ملابس سوداء، أما سائق سيارة الأجرة، فقد قال في شهادته إنه طلب من الفتاة مرارًا وضع حزام الأمان، لكنها رفضت، وعندما ارتفع صوت الإنذار في المركبة أصبحت أكثر سوء تجاهه، وفي النهاية، خرجت الفتاة من المركبة دون تدفع الأجرة، إثر الشجار، لكنها وجدت نفسها في شارع مظلم، حيث قتلتها سيارة مسرعة.

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في حين أثارت والدة الضحية شكوكًا بشأن رواية سائق سيارة المركبة، إذ قالت في محكمة بريطانية إن ابنتها لم تعترض يومًا على ارتداء حزام الأمان في السيارات.

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