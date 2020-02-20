خلال شكواه من الإهمال الطبي.. وفاة مُسن عراقي في بثٍ على الهواء مباشر

لقي مُسن عراقي مصرعه أثناء حديثة الى إحدى القنوات المحلية التي كانت تبث بشكل مباشر من مستشفى اليرموك وسط العاصمة العراقية بغداد، للشكوى من الإهمال الطبي في المستشفيات بحق المرضى.

وأظهرت لقطات مصوّرة، تداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، لحظة وفاة المُسن أثناء حديثه لبرنامج "ناس وناس" على فضائية "السومرية" في بث حي على الهواء مباشرة، من داخل المستشفى يوم الثلاثاء الماضي.

ووجَّه المتوفّى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، نقده لحُكّام العراق، وبدا شاكيًا من سوء الأحوال والتعامل معه داخل المستشفى، وقال: "طلعونا من الطريق، راجعوا نفسكم، خل الحكومة يراجعوا نفسهم، آني جاي مراجع، وأريد أشوف المعاناة. بمعنى الكلمة الشغلة تعبانة… العالم تعبانين، خلوا الله بين عيونكم (اتقوا الله) يا حكومة".

وبعد أن أنهى هذه الكلمات، فقد وعيه أمام الكاميرا ليفارق الحياة بعد دقائق.

وأكَّد مُقدِّم البرنامج الذي كان يجري اللقاء مع الشخص المتوفى، ياسر الجنابي على صفحته على "فيسبوك": "وفاة مواطن على الهواء مباشرة في مستشفى اليرموك أثناء حلقة من البرنامج".

وأضاف: "راجعوا نفسكم، وخلوا الله بين عيونكم يا من تحكمون العراق، هذه آخر الكلمات التي نطق بها، الله يصبر أهلك حجي على فراقك، إلى رحمة الله".

فيما أعاد مستشفى اليرموك التعليمي سرد تفاصيل الحادثة المأساوية في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يوم الثلاثاء، لافتة إلى أن المتوفى كان يراجع الاستشارية الطبية بعد تعرضه لأزمة صحية حادة إثر إزالة أحد ممتلكاته من قبل أمانة بغداد.

وأضافت إدارة المستشفى أن الرجل حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة، وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة، ما أدى إلى وفاته في الحال، مؤكدة أن المتوفى لم يعرض نفسه على أي طبيب قبل حديثه للقناة التلفزيونية.

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